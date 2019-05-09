Nurel, Erhürman’I Ziyaret Etti

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Başkan Redif Nurel ve Yönetimi, Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Ziyarette Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da hazır bulundu.

Ziyarette Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın tamir ve tadilatı ile ilgili bilgi verilirken, sahanın da yeni sezon öncesine hazır hale getirilmesi istendi.

Başbakan Tufan Erhürman, fizibilite raporunun hazırlanması ve sahanın biran önce yapımının hızlandırılması talimatını verdi.

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, ziyarette kulübün genel yapısı ve diğer faaliyet ve projeleri hakkında da Başbakan Tufan Erhürman’a bilgiler aktardı.