Aşina, Erhürman’I Ziyaret Etti

K.Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina ve yönetimi dün Başbakan Tufan Erhürman’a ziyaret’te bulundu.

K.Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina ve yönetimi dün Başbakan Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti. Spor dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, K.Kaymaklı Başkanı Akay Aşina kulübün sorunlarıyla ilgili Başbakan Erhürman’a bilgi verdi. Görüşmede hafta sonu oynanacak olan K.Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü maçı da konuşulan konular arasında idi.