Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından düzenlenen Özel Atletizm Oyunları bugün başlıyor.

İlköğretim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli öğrencilerin sağlık ve kondisyonlarının geliştirilmesi, oyun becerilerinin artırılması, davranış problemlerinin azalması, özgüvenlerinin geliştirilmesi amacıyla organize edilen oyunların 11’incisi bu yıl düzenlenecek.

Oyunlara, 6-18 yaşları arası özel sporcuların yanı sıra son üç yıldır olduğu gibi 18 yaş üstü özel sporcular da katılacak.

Yarışmalar bugün ve yarın 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.