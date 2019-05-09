Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz Ameliyatları Devam Ediyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde Skolyoz ameliyatları devam ediyor.

Başhekimlikten verilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Soner Zengin’e 3 Mayıs’ta yapılan Skolyoz ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Yetkin Söyüncü önderliğinde Op. Dr. Cenk Soydan tarafından yapılan ameliyatın başarılı geçtiği ve hastanın durumunum iyi olduğu ve dün taburcu olduğu kaydedildi.