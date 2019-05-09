“beyan-I Betik” Tanıtıldı

Araştırmacı yazar, şair Bülent Fevzioğlu ve şair Besime Sedat’ın şiir kitabı “Beyan-ı Betik” bu akşam Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer alan etkinlikle tanıtıldı.

Bülent Fevzioğlu “Beyan-ı Betik” siir kitabının aynı duygu,düşünce ve gönül birlikteliğinden oluşmuş ortak bir çalışma olduğunu söyledi.

Besime Sedat’la sosyal medyada tanışarak bu çalışmanın ortaya çıktığına değinen Fevzioğlu, tanıtıma katılarak destek veren herkese teşekkür etti.

Şair Besime Sedat da kitap tanıtımında yaptığı konuşmada,kitabın bir paylaşımla ortaya çıktığını belirterek,herşeyin paylaşarak anlam kazandığına vurgu yaptı.