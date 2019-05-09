Daü Tasarım Haftası Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl dokuzuncusu yapılan Uluslararası Tasarım Haftası gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başladı.

In/Dependence temasıyla gerçekleştirilen organizasyon hakkında bilgi veren Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, tasarım haftasına yurt içinden ve yurt dışından 23 üniversiteden akademisyen ve öğrencinin katıldığını belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılı geçmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından dünyaca ünlü tasarımcı Prof. Dr. Alireza Taghaboni’nin açılış sunumu yaptı.

10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek olan tasarım haftasında, panel sunum ve atölye çalışmaların yanında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.