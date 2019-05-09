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Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor
09 Mayıs 2019 Perşembe Saat 12:30

Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Salı günü Lefkoşa Surlariçi’nde Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) düzenliyor. Halkın katılımına da açık olacak festival, Tanzimat Sokak No:54’te yer alacak ve gün boyu birçok

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Salı günü Lefkoşa Surlariçi’nde Mini Sanat Festivali düzenliyor.

Halkın katılımına da açık olacak festival, Tanzimat Sokak No:54’te yer alacak ve gün boyu birçok sanat ve eğlence aktiviteleri eşliğinde sürdürülecek.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Proje Sergisi açılışı ile saat 10.00’da başlayacak festival, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “kağıt yapımı” çalıştayı ile devam ederken, eşzamanlı olarak “maske yapımı”, “duvar resimleme” ve “kolaj” çalışma grupları da yer alacak.

Çalıştayların yanı sıra yiyecek- içecek stantlarının da bulunacağı etkinlik DJ ve canlı müzik performanslarıyla devam edip 19.30’daki açık hava sineması ile sona erecek.

KAÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, etkinliğin katılımcılara, sanatı paylaşma temelinde öğrenme-uygulama-sergileme üçlemesini de deneyimleme olanağı sunacağını kaydetti.

Gelenekselleşmesini planladıkları festivalin çalıştay kısmında kağıdın üretimi ve yeniden dönüşümü temasının da yer alacağını dile getiren Keçeci, bu tema çerçevesinde, 10’ar kişilik gruplarla yürütülecek çalıştayların tümünde temel malzeme olarak kağıt kullanılacağını ve ayrıca öğrencilerin dönem süresince yürütmüş oldukları projelerinin de sergileneceği etkinliğin sanatla paylaşmak isteyen herkese açık olacağını belirtti.

Açıklamada, gün boyu performanslar eşliğinde gerçekleşecek etkinlikten elde edilen tüm gelirin Arabahmet İlkokulu öğrencilerine bağışlanacağı açıklandı.

Kağıt Sanatçıları Derneği’nin yürüteceği “yeniden üretim kağıt” çalıştayını İsmet Tatar, İnci Kansu ve Emel Samioğlu üstlenecek. Atık kağıtların yeniden üretilerek sanatsal çalışmalara malzeme olarak kullanılacağı çalıştaya, dışarıdan katılım ücretinin 20TL olduğu bildirildi.

KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Şenol Özdevrim’in yürüteceği “maske yapımı” başlıklı çalıştayda ise yine atık kağıtlar kullanılarak maske yapımı gerçekleştirilecek.

Salvador Dali’nin önemli iki eserinin aktarılacağı “Duvar resimleme” çalıştayını da Plastik Sanatlar Öğretim üyesi Kemal Behçet Caymaz yürütecek.

Farklı kağıtların ve destek elemanların bir arada kullanılacağı ve bir bütün oluşturulacağı “kolaj” çalıştayını ise Plastik Sanatlar Öğretim Görevlisi Sinem Ertaner üstlenecek.

KAÜ Mini Sanat Festivali’nin organizasyonundan sorumlu İmge Tonyalı’nın yanısıra, “AUC Art&Design Club” ve “AUC Art4Us Club” etkinliğin paydaşları olarak hizmet verecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve Plastik Sanatlar öğrencilerinin stüdyo, mimari çizim, desen, illüstrasyon, 3D Tasarım, temel sanat eğitimi, dijital tasarım ve sunum gibi ders projelerinin sergileneceği “Proje Sergisi”nin, Yrd. Doç. Dr. Alp Karaca, Dr. Buğu Şah ve Öğrt. Gör. Ediz Oraç tarafından yönetileceği ve bir hafta süresince izleyiciye açık olacağı belirtildi.

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