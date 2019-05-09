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Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde
09 Mayıs 2019 Perşembe Saat 12:30

Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Igor Stravinsky’nin “Askerin Öyküsü” adlı yapıtında sahne alacak. Halit Ergenç, bu akşam saat 20.30’da gerçekleştirilecek ve festivale özel olarak

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Igor Stravinsky’nin “Askerin Öyküsü” adlı yapıtında sahne alacak.

Halit Ergenç, bu akşam saat 20.30’da gerçekleştirilecek ve festivale özel olarak ilk kez rol alacağı “Askerin Öyküsü”nde Asker, Şeytan ve Anlatıcı olmak üzere 3 farklı karakteri canlandıracak.

Festival, 11 Mayıs Cumartesi akşamı ünlü İskoç Kemancı Candida Thompson, Piyanist Hülya Keser ve Belçikalı Klarnetist Raf De Keninck’in sunacağı Keman – Piyano ve Keman – Klarnet – Piyano Konseri ile sona erecek.

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