9. Daü Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, tasarım ve ilişkili tüm yaratıcı alanların tamamını kapsayacak bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin girişimleri ile gelenekselleşen “DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası”nın dokuzuncusu bu yıl ‘IN/DEPENDENCE’ temasıyla 8–10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik bugün saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak.

Dünyaca ünlü Alireza Taghaboni’nin gerçekleştireceği açılış sunumu ile devam edecek.

9. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası, Kalebodur sponsorluğunda saat 13:00’te Prof. Dr. C. Abdi Güzer moderatörlüğünde, “Mimarlar Konuşuyor” konulu panel ile devam edecek.

Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 19:00’da Queen’s Üniversitesi Belfast’tan Prof. Greg Keeffe, “Sürdürülebilirlik” temalı konuşma gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Kokan Grchev ve Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç rehberliğinde düzenlenecek olan Mağusa Suriçi Kültür Gezisi sonrasında, saat 19:30’da, Namık Kemal Meydanı’nda, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Açılış Kokteyli ile etkinlik devam edecek.