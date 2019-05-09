9 Mayıs 2019 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
09 Mayıs 2019 Perşembe Saat 12:31

Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi

Vodafone Telsim, 5G'yi deneyimletmek amacıyla, Lefkoşa’daki genel merkez binasından bir etkinlik düzenledi. 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Vodafone Telsim’in üstün altyapısıyla birleşince etkinliğe katılan konuklar, etkinlikte

Vodafone Telsim, 5G’yi deneyimletmek amacıyla, Lefkoşa’daki genel merkez binasından bir etkinlik düzenledi.

5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Vodafone Telsim’in üstün altyapısıyla birleşince etkinliğe katılan konuklar, etkinlikte bulunan 4K UHD Canlı Yayın, online komutları aktarabilen robot ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanında ilk kez 5G teknolojisini canlı deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KKTC Telsim ile birlikte enerji verimliliği alanında işbirliği yaptıklarını ifade ederek 5G testini gerçekleştiren KKTC Telsim’i tebrik etti.

Kamuda maaş ödemelerinden sonra en çok giderin enerji harcaması olduğunu belirten Nami, KKTC Telsim ile bakanlık binası için enerji verimliliği sistemi kurulduğunu söyledi. Bu enerji verimliliği sisteminin tüm kamuya yayılmasının önemli olacağını ifade eden Nami, KKTC ekonomisinin gelişimi için teknolojik ve dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikte anamuhalefet UBP genel başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Vodafone Telsim Teknoloji Bölüm Başkanı Ayhan Aliusta, birer konuşma yaptı.

Bu haber toplam 16 defa okunmuştur
Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
Vodafone Telsim, 5G'yi deneyimletmek amacıyla, Lefkoşa’daki genel merkez binasından bir etkinlik düzenledi. 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Vodafone Telsim’in üstün altyapısıyla birleşince etkinliğe katılan konuklar, etkinlikte ...
Insight Kızıl Gezegende Küçük Bir Yer Sarsıntısını Kaydetti
ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, kızıl gezegende küçük bir yer sarsıntısını kaydetti. Bilim adamları, InSight'ın, 6 Nisan'da Mars'ta hafif şiddette bir yer sarsınt...
Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi
Gökbilimciler, uzak bir galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin ilk kez fotoğrafını çekti. 40 milyar km çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliği bilim insanları "canavar" olarak tan...
Bilim İnsanlarından Gizemli Duyuru
Bilim insanları, 10 Nisan'da tüm dünyada eş zamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Avrupa Güney Gözlem evi duyurunun Olay Ufku Teleskobu tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğ...
Instagram Facebook Neden Açılmıyor? Instagram Facebook Çöktü Mü Son Durum Nedir?
Instagram Facebook neden açılmıyor sorusunun yanıtı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Instagram Facebook çöktü mü? Instagram’da akış yenilenemiyor hatası alan kullanıcılar, Facebook’ta da giriş hatası ve...
“Kıbrıs’Ta Dünya İçin İki Yeni Örümcek Türü Keşfedildi”
Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında 5” hibe programı kapsamında finanse edilen ve Mağara Meraklıları Derneği tarafından yürütülen Girne Dağları Mağaraları: “Eğitim, Araştırma ve Koruma” isimli proj...
300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi
Gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen 300 bin uzak galaksiyi keşfettiği bildirildi. Space.com'un haberine göre, 18 ülkeden 200'ü aşkın gök bilimci, Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü'nün işlettiği radyo teleskop ağı LOFAR&...
‘uçan Balina’ İçin Tarih Verildi
Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağı Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 'Uçan Balina' Airbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Airbus�...
Yalan Habere Karşı İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama
WhatsApp, dünden itibaren bir mesajın en fazla 5 kez paylaşılabileceğini açıkladı. Bu sayı daha önce 20’ydi.Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook’a ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını engellemek...
Dünyanın En Değerli Markası “amazon”
Dünyanın en değerli markası 188 milyar dolarlık değeriyle "Amazon" olurken, markasını en iyi temsil eden üst yönetici de Amazon CEO'su Jeff Bezos olarak belirlendi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance taraf...
Amazon, Microsoft’u Da Geçti, Dünyanın En Değerli Halka Açık Şirketi Oldu
ABD merkezli internetten alışveriş ve teknoloji devi Amazon, Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Şirketin değerinin bu yıl içinde yüzde 20 artarak bir trilyon dolara çıkabileceği belirtiliyor. P...
Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
Teknolojinin 7 mesleği tehdit ettiği belirtildi. İngiltere’deki mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans