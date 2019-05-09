Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi

Vodafone Telsim, 5G’yi deneyimletmek amacıyla, Lefkoşa’daki genel merkez binasından bir etkinlik düzenledi.

5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Vodafone Telsim’in üstün altyapısıyla birleşince etkinliğe katılan konuklar, etkinlikte bulunan 4K UHD Canlı Yayın, online komutları aktarabilen robot ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanında ilk kez 5G teknolojisini canlı deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KKTC Telsim ile birlikte enerji verimliliği alanında işbirliği yaptıklarını ifade ederek 5G testini gerçekleştiren KKTC Telsim’i tebrik etti.

Kamuda maaş ödemelerinden sonra en çok giderin enerji harcaması olduğunu belirten Nami, KKTC Telsim ile bakanlık binası için enerji verimliliği sistemi kurulduğunu söyledi. Bu enerji verimliliği sisteminin tüm kamuya yayılmasının önemli olacağını ifade eden Nami, KKTC ekonomisinin gelişimi için teknolojik ve dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikte anamuhalefet UBP genel başkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Vodafone Telsim Teknoloji Bölüm Başkanı Ayhan Aliusta, birer konuşma yaptı.

