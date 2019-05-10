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Guaido Venezuelalı Muhalifleri Yine Sokağa Çağırdı
Venezuela’da askeri kalkışma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan muhalif lider Juan Guaido, takipçilerini yarın yine tüm ülkede sokağa çağırdı.
Venezuela’da askeri kalkışma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan muhalif lider Juan Guaido, takipçilerini yarın yine tüm ülkede sokağa çağırdı.
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, başkent Caracas’ta 30 Nisan’da bir grup askerle giriştiği kalkışma denemesine katıldığı için gözaltına alınan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için tüm ülkede protesto eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu.
Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Guaido, “Paramiliter grupları silahlandıran bir rejimle mücadele ediyoruz ama bu bizi durdurmayacak. Yarın sabah 10.00’da tüm ülkede protesto gösterileri düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Zambrano’nun darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin talimatıyla Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi tarafından gözaltına alındığını belirten Guaido, bunun “AN’ye darbe” olduğunu öne sürdü.
Guaido, Venezuela hükümetinin 27 Nisan itibariyle resmen ayrıldığı Amerikan Devletleri Örgütünce AN temsilcisi olarak Gustavo Tarre Briceno’yu bu bağlamda aradığını ve durumun OAS’de acilen ele alınmasını istediğini aktardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Zambrano’nun gözaltına alınmasına tepki göstermiş, serbest bırakılmaması halinde Venezuela hükümetine karşılık vereceklerini duyurmuştu.
Guaido’nun başarısız askeri kalkışma denemesinden sonra yaptığı son sokak çağrısına katılımın düşük olduğu gözlemlenmişti.
Öte yandan Venezuela’da başarısız darbe girişiminde rol aldığı için yargının hedefinde olan milletvekillerinden Americo De Grazia başkent Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığındı.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya devam ediyor.
TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Americo De Grazia, gözaltına alınmamak için İtalya büyükelçisinin evine sığındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
De Grazia, “Uyuştucu kaçakçısı diktatörlüğün beni bir savaş ganimeti olarak almasına ve insanlığa karşı işlediği suçları için rehine olarak kullanmasına izin vermeyeceğim. İtalya’ya teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Venezuelalıları, darbe girişimin düzenlendiği Altamira Köprüsüne çağıran De Grazia, hukuki süreçten kurtulmak için Marianela Magallanes’in ardından İtalya büyükelçisinin evine sığınan 2. vekil oldu. TSJ’nin hedefindeki diğer vekil Richard Blanco da dün Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçmıştı.
İtalya ve Arjantin büyükelçilerinin evine sığınan 3 AN milletvekilinin yanı sıra, darbe girişimin kilit ismi Leopoldo Lopez de Caracas’taki İspanya büyükelçisinin evinde bulunuyor.
Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela’da muhalefet, 30 Nisan’ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.
Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü’nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas’taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, ertesi gün düzenlenen gösteriler de yeniden şiddet eylemlerine dönüşmüş daha sonraki sokak eylemlerine ise büyük bir katılım gerçekleşmemişti.
Darbe girişiminin ardından TSJ, Başsavcı Tarek William Saab’ın isteği ile 7 AN milletvekili hakkında “Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek” ithamları ile hukuki süreç başlatmıştı.
TSJ, ANC tarafından bu 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılama izni verilmesinin ardından 3 milletvekilini daha hukuki süreç listesine eklemiş, dokunulmazlıkları kaldırılan 3 milletvekili ise Caracas’taki İtalya ve Arjantin büyükelçilerinin evlerine sığınmıştı.
SEBIN mensuplarınca gözaltına alınan AN Birinci Başkan Yardımcısı Zambrano ise haklarında hukuki süreç başlatılan bu 10 isim arasında bulunmuyordu.
Zambrano önceki gün Caracas’ta, inmek istememesi üzerine aracıyla birlikte SEBIN merkezine götürülmüştü.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans