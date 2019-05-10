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“ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
10 Mayıs 2019 Cuma Saat 08:39

“ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman, açıklamasında şunları söyledi: “CTP 15 aylık süreçte hep sorumluluk duygusuyla davrandı. Bundan sonra da aynı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, açıklamasında şunları söyledi:

“CTP 15 aylık süreçte hep sorumluluk duygusuyla davrandı. Bundan sonra da aynı bilinçle davranacağız. Ülke olarak sıkıntılı bir dönemdeyiz. Hükümet bugün bozuluyordu, yarın yeni hükümet kuruluyordu tartışmaları içinde arzu ettiğimiz kadar istikrarlı bir yapı sergileyemedik. Ekonomik sıkıntılar bir an önce hükümetin kurulmasını gerektiriyor. Sn. Cumhurbaşkanı’na istifamı sunarken de söylediğim gibi hiç vakit kaybetmeden UBP Genel Başkanı Sn. Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevi verilmeli ve hükümeti kurma çalışmaları hızla tamamlanmalı. Beklemeye takat yok. Bu çalışma hızla başlamalı. Kamuoyunda uzun süreden beridir konuşuluyordu, UBP ve HP’nin bir koalisyon hükümeti kurması gündemde. Çalışmaların tamamlanması gerekiyor ki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla mücadele edecek bir hükümet devreye girebilsin. Sn. Tatar veya başka parti başkanları görevi alır ve CTP ile görüşmek istenirse CTP görüşmek isteyen hiçbir partiyi reddetmez. Her zaman için görüşürüz. UBP veya HP ile özel anlamda hiçbir sorunumuz yok. Ama şu anda gündemde olan hükümet formülü bizim içinde olduğumuz bir formül değil. Hangi hükümet kurulursa kurulsun CTP olarak başarılar dileriz, muhalefette olursak da yıkıcı bir muhalefet tavrı sergilemeyiz. Ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alan, doğru politikalar olursa da destekleyen bir pozisyonda oluruz. PM’nin görüşleri özetle budur”.

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