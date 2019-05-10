Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor

Akıllı ulaşım sistemlerinin ülkeye getirilip entegre edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ulaşım Merkezi Projesi hakkında sunum yapıldı.

Sunum sırasında İzmir ile birlikte dünyanın birçok şehrinde uygulanmakta olan akıllı ulaşım sistemleri konusunda kapsamlı bilgi verildi.

KKTC’de trafik güvenliğini artırmak ve şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla uygulanabilecek sistemler sayesinde trafik ışık, şerit ve hız sınır ihlalleri gibi trafik kural ihlalleri tespit edilebilecek.

Buna ek olarak ağır vasıtaların kapasitelerinin üzerinde yük taşımasının önüne geçme amacıyla vasıtaların ağırlıklarını belirli noktalarda seyir halindeyken tespit edebilecek hareketli ağırlık ölçüm sistemleri kurulabilecek.

Ayrıca belirli yolları kullanan araç sayısı ve trafik yoğunluğunu tespit edebilen trafik izleme ve ölçüm sistemlerinin yanı sıra, toplu taşımacılıkta araçların doğru güzergahı kullanıp kullanmadıklarını, trafik kurallarına uyup uymadıklarını, duraklarda durup durmadıklarını ve araç içerisinde yolcuların güvenliğini sağlayan kamera sistemleri ile birlikte elektronik ödemeye imkan tanıyan toplu taşımacılık takip ve ödeme sistemleri oluşturulabiliyor.

Akıllı ulaşım sistemleri arasında ayrıca Lefkoşa’da iki noktaya konan görme engelliler için yaya geçidi sesli sinyalizasyon sistemi ve park ihlallerini tespit edebilen hatalı park sistemleri de bulunuyor.