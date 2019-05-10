Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu , 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Günleri dolayısıyla açıklama yaptı.

EHKK Başkanı Günay Kiprit, açıklamasında, “Farkındalık Günleri, tüm engellilerimizin eşitlikçi ve engelsiz bir yaşama kavuşmaları adına ülke genelinde çalışmalarla geçmesi dileklerimizle hayırlısı olsun deriz” dedi.

26 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılan ofisi ile göreve başlayan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun, ülkemizde yaşayan tüm engellilerin engelsiz ve eşitlikçi bir hayata kavuşturulmasını vizyon edindiğini belirten Kiprit, şunları aktardı:

“Kurulumuz misyonu gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarının engellilere sağlamış oldukları hizmetlerin koordinasyonu doğrultusunda Kurulun oluşumu tüm bakanlık temsilcileri ile engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kurulumuz kendi çalışmaları yanı sıra oluşturmuş olduğu dokuz ayrı komitede konularında uzman ve deneyimli yaklaşık yüz kişi, tamamen gönüllülük esası ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, eşitlikçi ve engelsiz bir yaşam sürdürebilmeleri amacı ile bu güne kadar çalışmıştır.”

Günay Kiprit, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yaptığı çalışmaları da sıraladı:

1) Eğitimle ilgili yapılan çalışmalar,

a) Özel Eğitim Tüzüğü tamamlanmış, Milli Eğitim Yasası’na da uyumlu hale getirilerek Bakanlar Kurulu’na sevki hazır hale getirilmiştir.

b) Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK ile işbirliği halinde ülkemizdeki yüksek eğitimin engelsizleştirilmesine yönelik gerek fiziki gerekse bilgi işlem bağlamında girişim yapılmış, çalışmaların başlaması sağlanmıştır.

c) Karpaz ve Girne’deki özel eğitim ihtiyacı olan fakat bundan henüz yararlanamayan çocuklarımızın eğitim görebilmeleri bağlamında Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğiyle girişim başlatılmıştır.

2) Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde

a) Yeni Ercan Havaalanı’nda özellikle görme ve işitme/konuşma engelli vatandaşlarımızın bireysel hareket edebilme yönünde yararlanacağı telefon uygulaması için ilgili projeler Bakanlık aracılığı ile yüklenici firmaya iletilmiştir.

b) Yürürlüğe giren yeni trafik cezaları tüzüğü kapsamında Engelli Park yerleri ‘hatalı park’ suçundan ayrılarak daha caydırıcı bir şekilde ‘engelli park yeri ihlali’ olarak tanımlanması sağlanmıştır.

c) Pilot uygulama olarak iki bölgeye sesli otomasyon sistemi yerleştirilmiştir.

d) Engelli vatandaşlarımızın Bakanlığa bağlı tüm birimlerde rahat hizmet almalarını sağlamak için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

e) Engelli vatandaşlarımızın özellikle araç edinmede, araç devrinde yaşamış oldukları sıkıntıların ortadan kaldırılması için gerekli yasal değişiklik yapılarak Mevzuat Dairesi’ne gönderilmiştir.

f) Araç sahibi engelli vatandaşlarımızın trafik içinde fark edilmesi amacı ile araçlara takılan ve belli bir standardı olmayan görsel indikatörler belli bir yasal düzenleme ile standart hale getirilme çalışması devam etmektedir.

3) Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılan çalışmalarla,

a) Trenyolu Polikliniği’nde Cuma günleri engelli vatandaşlarımıza yönelik poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştır.

b) Sağlık Bakanlığı binası daha erişilebilir hale getirilmiştir.

c) Özellikle engelliliğin erken tanı sistemi içerisinde tespit edilmesi ve tespit edilen vakaların Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ele alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

d) Sağlık Kurulu Yönetmeliği’nin daha çağdaş ve işlevsel bir hale getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de katılımı ile çok geniş bir çerçevede yeknesaklık sağlamak adına ilgili dairelerin de yasa, yönetmelik ve tüzüklerindeki gerekli değişiklikler için çalışmalar başlatılmıştır.

4) Sosyal Sigortalar Yasası’nda değişiklik çalışmalarına katkı sağlayarak Meclisimizden yeni geçen şekliyle engellilerimize yapılan ayrımcılık ve haksızlık ortadan kaldırılmıştır.

5) Kamu-Sen ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’ndaki değişiklik önerileri çalışılarak, yıllardır kamuda çalışan ortaokul ve lise mezunu engelli vatandaşlarımıza uygulanan barem haksızlığının düzeltilmesi bağlamında değişiklik önergesi hazırlanmış ve Meclis’e gönderilme aşamasına getirilmiştir.

6) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile görüşerek, nakdi yardım alan ve sosyal hizmetler kıstasları ile ayni ekonomik güce sahip engelli vatandaşlar veya ailelerinin de sosyal hizmetlerden yardım alan vatandaşlarımız gibi düşük fiyattan ödenmesi için girişimler yapılmıştır.

7) Tüm bakanlıklar ziyaret edilerek Bakanlarımız ile istişare içerisinde engelli istihdamının özellikle özel sektörde gerçekleştirilmesi adına adımlar atılmıştır. Çalışma Bakanlığı’nın Yerli İşgücünü Destekleme Tüzüğü kapsamına engellilerimiz de dahil edilerek ve Özel Sektörde istihdam teşvikleri yeniden değerlendirilerek tüm engelli sivil toplum örgütlerinin talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.”

Günay Kiprit, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Altı ay boyunca gerek Kurulumuzda gerekse komitelerimizde yer alarak zaman ve emeklerini engelli vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu konuda bizleri motive eden, destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Umarım Bu kurul bundan sonra da vizyonu ve misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eder ve devletle engellilerimiz arasındaki köprü vazifesini yerine getirir.”