- 4 Dalda Yarışacaklar
- Guaido Venezuelalı Muhalifleri Yine Sokağa Çağırdı
- Angola’da Gıda Krizi
- Özel Atletizmde Hepsi Şampiyon
- “Türkiye’Yi Enerji Denkleminin Dışında Tutmak Mümkün Değil”
- Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
- Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
- Dönmez:tüm Taraflardan Haklarımıza Saygı Göstermelerini Beklemekteyiz
- Kazak Sanatçının Resim Sergisi Ydü’de Açıldı
- Klasikler Avrupa Rallisinde
- Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
- Katar’dan Suudi Arabistan’a ‘hac Ve Umre’ Çağrısı
- Kdc’de ”ebola” Dan Ölümler
- “ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
- Potada Final Serisi Başlıyor
- “dış Kaynaklı Müdahaleler Olduğu Ve Bazı Partilerin Buna Olanak Verdiği Bir Gerçek”
- Sarı Yeleklilerin Eylemleri Fransa Turizmini Olumsuz Etkiledi
- Fethiye’Den 2.’Lik Geldi
- Ünlü Oyuncu Halit Ergenç, “Askerin Öyküsü” Adlı Eserle Sahne Aldı
- Annelerle Birlikte Oynayacaklar
- Tayland’da Deng Humması Alarmı
- Abd’den Katar’a 3 Milyar Dolarlık Helikopter Satışı
- Ydk’Dan Güzel Başlangıç
- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz Ameliyatları Devam Ediyor
- Aşina, Erhürman’I Ziyaret Etti
- Özçınar’Dan Şht Turgut Ortaokuluna Ziyaret
- Daü Tasarım Haftası Başladı
- Leventspor Şampiyonluğa Koşuyor (44-84)
- İskeleli Öğrenciler “Trafikte Beni Fark Et” Yürüyüşü Gerçekleştirdiler
- Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor
- Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde
- Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli
- Güney Afrika’da Halk Sandık Başında
- 9. Daü Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor
- “beyan-I Betik” Tanıtıldı
- Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
- Ünlü Oyuncu Halit Ergenç, “Askerin Öyküsü” Adlı Eserle Sahne Aldı
- Kazak Sanatçının Resim Sergisi Ydü’de Açıldı
- Annelerle Birlikte Oynayacaklar
- Fethiye’Den 2.’Lik Geldi
- 4 Dalda Yarışacaklar
- Klasikler Avrupa Rallisinde
- Özel Atletizmde Hepsi Şampiyon
- Potada Final Serisi Başlıyor
- Angola’da Gıda Krizi
- Kdc’de ”ebola” Dan Ölümler
- Tayland’da Deng Humması Alarmı
- Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
- Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
- Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
- “ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
- Guaido Venezuelalı Muhalifleri Yine Sokağa Çağırdı
- Katar’dan Suudi Arabistan’a ‘hac Ve Umre’ Çağrısı
- Abd’den Katar’a 3 Milyar Dolarlık Helikopter Satışı
- Sarı Yeleklilerin Eylemleri Fransa Turizmini Olumsuz Etkiledi
- “dış Kaynaklı Müdahaleler Olduğu Ve Bazı Partilerin Buna Olanak Verdiği Bir Gerçek”
Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu , 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Günleri dolayısıyla açıklama yaptı.
EHKK Başkanı Günay Kiprit, açıklamasında, “Farkındalık Günleri, tüm engellilerimizin eşitlikçi ve engelsiz bir yaşama kavuşmaları adına ülke genelinde çalışmalarla geçmesi dileklerimizle hayırlısı olsun deriz” dedi.
26 Ekim 2018 tarihinde hizmete açılan ofisi ile göreve başlayan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun, ülkemizde yaşayan tüm engellilerin engelsiz ve eşitlikçi bir hayata kavuşturulmasını vizyon edindiğini belirten Kiprit, şunları aktardı:
“Kurulumuz misyonu gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarının engellilere sağlamış oldukları hizmetlerin koordinasyonu doğrultusunda Kurulun oluşumu tüm bakanlık temsilcileri ile engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşmaktadır.
Kurulumuz kendi çalışmaları yanı sıra oluşturmuş olduğu dokuz ayrı komitede konularında uzman ve deneyimli yaklaşık yüz kişi, tamamen gönüllülük esası ile engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, eşitlikçi ve engelsiz bir yaşam sürdürebilmeleri amacı ile bu güne kadar çalışmıştır.”
Günay Kiprit, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yaptığı çalışmaları da sıraladı:
1) Eğitimle ilgili yapılan çalışmalar,
a) Özel Eğitim Tüzüğü tamamlanmış, Milli Eğitim Yasası’na da uyumlu hale getirilerek Bakanlar Kurulu’na sevki hazır hale getirilmiştir.
b) Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK ile işbirliği halinde ülkemizdeki yüksek eğitimin engelsizleştirilmesine yönelik gerek fiziki gerekse bilgi işlem bağlamında girişim yapılmış, çalışmaların başlaması sağlanmıştır.
c) Karpaz ve Girne’deki özel eğitim ihtiyacı olan fakat bundan henüz yararlanamayan çocuklarımızın eğitim görebilmeleri bağlamında Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğiyle girişim başlatılmıştır.
2) Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde
a) Yeni Ercan Havaalanı’nda özellikle görme ve işitme/konuşma engelli vatandaşlarımızın bireysel hareket edebilme yönünde yararlanacağı telefon uygulaması için ilgili projeler Bakanlık aracılığı ile yüklenici firmaya iletilmiştir.
b) Yürürlüğe giren yeni trafik cezaları tüzüğü kapsamında Engelli Park yerleri ‘hatalı park’ suçundan ayrılarak daha caydırıcı bir şekilde ‘engelli park yeri ihlali’ olarak tanımlanması sağlanmıştır.
c) Pilot uygulama olarak iki bölgeye sesli otomasyon sistemi yerleştirilmiştir.
d) Engelli vatandaşlarımızın Bakanlığa bağlı tüm birimlerde rahat hizmet almalarını sağlamak için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
e) Engelli vatandaşlarımızın özellikle araç edinmede, araç devrinde yaşamış oldukları sıkıntıların ortadan kaldırılması için gerekli yasal değişiklik yapılarak Mevzuat Dairesi’ne gönderilmiştir.
f) Araç sahibi engelli vatandaşlarımızın trafik içinde fark edilmesi amacı ile araçlara takılan ve belli bir standardı olmayan görsel indikatörler belli bir yasal düzenleme ile standart hale getirilme çalışması devam etmektedir.
3) Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılan çalışmalarla,
a) Trenyolu Polikliniği’nde Cuma günleri engelli vatandaşlarımıza yönelik poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştır.
b) Sağlık Bakanlığı binası daha erişilebilir hale getirilmiştir.
c) Özellikle engelliliğin erken tanı sistemi içerisinde tespit edilmesi ve tespit edilen vakaların Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ele alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
d) Sağlık Kurulu Yönetmeliği’nin daha çağdaş ve işlevsel bir hale getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de katılımı ile çok geniş bir çerçevede yeknesaklık sağlamak adına ilgili dairelerin de yasa, yönetmelik ve tüzüklerindeki gerekli değişiklikler için çalışmalar başlatılmıştır.
4) Sosyal Sigortalar Yasası’nda değişiklik çalışmalarına katkı sağlayarak Meclisimizden yeni geçen şekliyle engellilerimize yapılan ayrımcılık ve haksızlık ortadan kaldırılmıştır.
5) Kamu-Sen ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’ndaki değişiklik önerileri çalışılarak, yıllardır kamuda çalışan ortaokul ve lise mezunu engelli vatandaşlarımıza uygulanan barem haksızlığının düzeltilmesi bağlamında değişiklik önergesi hazırlanmış ve Meclis’e gönderilme aşamasına getirilmiştir.
6) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile görüşerek, nakdi yardım alan ve sosyal hizmetler kıstasları ile ayni ekonomik güce sahip engelli vatandaşlar veya ailelerinin de sosyal hizmetlerden yardım alan vatandaşlarımız gibi düşük fiyattan ödenmesi için girişimler yapılmıştır.
7) Tüm bakanlıklar ziyaret edilerek Bakanlarımız ile istişare içerisinde engelli istihdamının özellikle özel sektörde gerçekleştirilmesi adına adımlar atılmıştır. Çalışma Bakanlığı’nın Yerli İşgücünü Destekleme Tüzüğü kapsamına engellilerimiz de dahil edilerek ve Özel Sektörde istihdam teşvikleri yeniden değerlendirilerek tüm engelli sivil toplum örgütlerinin talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.”
Günay Kiprit, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Altı ay boyunca gerek Kurulumuzda gerekse komitelerimizde yer alarak zaman ve emeklerini engelli vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu konuda bizleri motive eden, destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Umarım Bu kurul bundan sonra da vizyonu ve misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eder ve devletle engellilerimiz arasındaki köprü vazifesini yerine getirir.”
- “ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
- Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
- Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
- Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
- “Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
- Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
- Başbakan’Dan Çocuklara Tavsiyeler
- Dpö:nisan Enflasyonu % 3.95
- » Murat Mutlu Özyurt’un Darp İddiasına Polis’ten Yanıt!
- » Facebook Aşırılık Yanlısı Hesapları Kapatma Kararı Aldı
- » Başarılılar Ödüllendirildi
- » Gecenin Galipleri Daü Ve Yükseliş
- » Erkeklerde Federasyon Kupası G.gücü’Nün
- » Çin’de Bir Kişi Fil Saldırısında Hayatını Kaybetti
- » Brt’Den Bir İlk
- » Endonezya’daki Sel Ve Toprak Kaymasında Ölenlerin Sayısı 31’e Çıktı
- » Veysi Soyer Sanat Etkinliği Düzenliyor
- » Fas’ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 16 Ölü, 17 Yaralı
- » Meclis Tamamladı
- » Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
- » Mindere Şemmedi İçin Çıkıyorlar
- » Ktös’Ten Yarın Uyarı Grevi
- » İstanbul Valisi Yerlikaya, Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirildi
- » İlkokullar Kıyasıya Yarışıyor
- » Sarı Yeleklilerin Eylemlerinde Polis Şiddetinin Bilançosu
- » Değirmencioğlu Ve Öztürk’E Ziyaret
- » Döviz Kurları Son 8 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
- » “15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
- » Alanyasporlu Futbolcuları Taşıyan Minibüs Devrildi
- » Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri
- » Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
- » 11.mormenekşe Enginar Festivali Başladı
- » Bugün Yağmur Bekleniyor
- » Meclis’te Ekonomik Gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki Hareketlilik Ele Alındı
- » İspanya Belirsizliklerin İçinde Sandık Başına Gidiyor
- » Koop Mu, Laü Mü..?
- » Hentbolda Kupa Sahiplerini Buluyor
- » Samsun’da “6. Ms Hasta Okulu Eğitim Kampı” Düzenlendi
- » Dp, 1 Mayıs Pikniği Düzenledi
- » İlk Seminer Tamamlandı
- » Amsterdam’Da Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor
- » Dolar 6.02, Euro 6.75, Sterlin İse 7.9 Civarından İşlem Görüyor
- » Çeler: Sosyal Sigortalar’In Gelirlerinde 9 Milyonluk Artış Öngörüyoruz
- » Venezuela’Da Başlatılan Darbe Girişimi Bastırıldı
- » 4 Dalda Yarışacaklar
- » Guaido Venezuelalı Muhalifleri Yine Sokağa Çağırdı
- » Angola’da Gıda Krizi
- » Özel Atletizmde Hepsi Şampiyon
- » “Türkiye’Yi Enerji Denkleminin Dışında Tutmak Mümkün Değil”
- » Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
- » Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
- » Dönmez:tüm Taraflardan Haklarımıza Saygı Göstermelerini Beklemekteyiz
- » Kazak Sanatçının Resim Sergisi Ydü’de Açıldı
- » Klasikler Avrupa Rallisinde
- » Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
- » Katar’dan Suudi Arabistan’a ‘hac Ve Umre’ Çağrısı
- » Kdc’de ”ebola” Dan Ölümler
- » “ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
- » Potada Final Serisi Başlıyor
- » “dış Kaynaklı Müdahaleler Olduğu Ve Bazı Partilerin Buna Olanak Verdiği Bir Gerçek”
- » Sarı Yeleklilerin Eylemleri Fransa Turizmini Olumsuz Etkiledi
- » Fethiye’Den 2.’Lik Geldi
- » Ünlü Oyuncu Halit Ergenç, “Askerin Öyküsü” Adlı Eserle Sahne Aldı
- » Annelerle Birlikte Oynayacaklar
- » Tayland’da Deng Humması Alarmı
- » Abd’den Katar’a 3 Milyar Dolarlık Helikopter Satışı
- » Ydk’Dan Güzel Başlangıç
- » Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Skolyoz Ameliyatları Devam Ediyor
- » Aşina, Erhürman’I Ziyaret Etti
- » Özçınar’Dan Şht Turgut Ortaokuluna Ziyaret
- » Daü Tasarım Haftası Başladı
- » Leventspor Şampiyonluğa Koşuyor (44-84)
- » İskeleli Öğrenciler “Trafikte Beni Fark Et” Yürüyüşü Gerçekleştirdiler
- » Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) Düzenleniyor
- » Halit Ergenç Bu Akşam Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde
- » Erhürman: Görev Bir An Önce Ubp’Ye Verilmeli
- » Güney Afrika’da Halk Sandık Başında
- » 9. Daü Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor
- » “beyan-I Betik” Tanıtıldı
- » Kktc’De İlk Kez Canlı 5G Deneyimi Gerçekleştirildi
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans