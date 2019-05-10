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10 Mayıs 2019 Cuma Saat 08:39
Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birinci Boyut'un konuğu olacak. Özersay yarın 13.30-14.30 saatleri arasında canlı yayında hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirecek. (BRT
HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birinci Boyut’un konuğu olacak.
Özersay yarın 13.30-14.30 saatleri arasında canlı yayında hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirecek.
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