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Tayland’da Deng Humması Alarmı
10 Mayıs 2019 Cuma Saat 08:40

Tayland’da Deng Humması Alarmı

Tayland'da ülke genelinde ocak-nisan döneminde deng hummasından 27 kişinin ölmesi üzerine hükümet, vakaların yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu senenin ilk 4 ayında deng hu

Tayland’da ülke genelinde ocak-nisan döneminde deng hummasından 27 kişinin ölmesi üzerine hükümet, vakaların yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu senenin ilk 4 ayında deng hummasından ölen sayısının, son 5 yılın en yüksek rakamı olduğu belirtildi.

Bakanlık, 1 Ocak’tan mayıs başına kadar ülke genelinde, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin deng humması vakasına rastlandığını ve bu rakamın yıl sonuna kadar 95 bine çıkabileceği tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Alınan tedbirler kapsamında deng virüsü taşıyan sivrisineklerin olduğu yerlerde ilaçlamaların artacağı ve hastanelerdeki acil servis hizmetlerinin geliştirileceği kaydedildi.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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