Kdc’de ”ebola” Dan Ölümler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 3’e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 600 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 534’ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 3 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 442 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde 89 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 112 bin 485 kişi aşılandı.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, son zamanlarda vaka ve ölüm sayılarının artığı Ebola salgınıyla ilgili endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, üye ülkeler ve ortak kurumlardan Ebola salgınıyla mücadele için gerekli kaynakları sağlamalarını istedi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı.

KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.