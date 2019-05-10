Potada Final Serisi Başlıyor

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi YDÜ ile LAÜ arasında başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karşı karşıya getirecek 7 maçlık seride 4 galibiyete ulaşan takım 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bütün maçların BRT Spor HD’den canlı yayınlanacağı final serisi programı şu şekilde belirlendi