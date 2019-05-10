Özel Atletizmde Hepsi Şampiyon

Atatürk Stadyumu’nda yapılan törene Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler katıldı. 2 gün devam eden yarışmalar sonucu Kızlar Bayrak Yarışında birinciliği Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, ikinciliği Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi aldı. 4×100 Erkek 18 Yaş Üstü kategorisinde birinci İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi, ikinci ise Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi oldu. 4×100 Bayrak Erkek 18 Yaş Altı kategorisinde ALGIM Özel Eğitim Merkezi birinci, ÖZEV ikinci, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler tarafından verildi.

Daha sonra müzik dinletisiyle tören sona erdi.

11. Özel Atletizm Oyunlarına ÖZEV, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile Girne, Gazimağusa ve Yeşilköy ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezleri katıldı.