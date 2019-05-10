Klasikler Avrupa Rallisinde

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip Dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılmak için dün yola çıktı.

Ralliye Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu ve kameraman Tunç Bayraktar. Ralli yarın sabah Almanya’dan başlayıp sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran ve Güneydoğu Anadolu geçilerek Girne Limanı’nda son bulacak. Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne limanına gelecek ve yarış dört gün süreyle Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek. Final 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.