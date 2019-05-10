4 Dalda Yarışacaklar

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, bu yıl federasyonların katılımı ile 4 dalda gerçekleştirilecek. 11-12 Mayıs ve 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival küçük, yıldız ve genç kategorilerini kapsayacak.

Bisiklet, okçuluk, masa tenisi ve satranç dallarında yapılacak müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya takdimi yapılacak. Satranç organizasyonu Lefkoşa Satranç Derneği ile birlikte gerçekleştirilecek.

Kızılay Derneği’nden 1. gelen 15 sporcuyu Türkiye’de yaz kampına götürecek

LTB yanında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin sponsor olduğu etkinlikle ilgili açıklamada bulunan LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, ülke gençliğine hizmet etme hedefleri doğrultusunda gelenekselleştirdikleri festival için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ise 4 kategoride yarışacak ve yıldızlarla gençlerde birinci olacak 15 sporcuyu yaz döneminde Türkiye’de düzenlenecek Kızılay gençlik kampına götürüleceğini belirtti.

LTB Gençlik ve Spor Festivali Programı:

OKÇULUK

Tarih:11 Mayıs Cumartesi

Başlangıç saati: 16.00

Yer: Atatürk Spor Kompleksi

Kategoriler:

Olimpik Yay Süper Minik K/E

Olimpik Yay Minik K/E

Olimpik Makaralı Yay Yıldız K/E

Olimpik Makaralı Yay Yıldız K/E

BİSİKLET

Tarih: 12 Mayıs Pazar

Başlangıç saati: 08.30

Yer: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu önü

Kategoriler:

Dağ Bisiklet Yarışı

MASA TENİSİ

Tarih: 18 Mayıs Cumartesi

Başlangıç Saati: 10.00

Yer: Masa Tenisi Federasyonu Binası

Kategoriler:

Yıldızlar ve Gençler K/E

SATRANÇ

Tarih: 18 Mayıs Cumartesi/19 Mayıs Pazar

Başlangıç Saati: 10.00

Yer: LTB Binası Kafeterya

Katılım Ücreti: 30 TL

Kategoriler:

45 dk+30 sn tempoda

küçükler, yıldızlar, gençler