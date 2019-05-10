Annelerle Birlikte Oynayacaklar

KKTC Badminton Federasyonu’nun sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Anneler Günü’ne özel ‘Annemle Bir Takımız’ organizasyonunun üçüncüsünü düzenliyor.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz yaptığı basın açıklamasında bu gibi organizasyonların çok önemli olduğunu, çocukların yaptıkları spora aile fertlerinin de dahil olmasının çocukların performansını ve ilgisini daha da artırdığını belirtti. Spora kazandırdıkları ve kazandıracakları her çocuğun kendileri için çok önemli olduğunu sadece badminton oynayan değil oynamayı düşünen çocukları da anneleriyle birlikte bu organizasyona katılmaya beklediklerini söyledi. Federasyonun bu gibi organizasyonları yapmaya devam edeceğini belirten Deniz, “Annem İle Bir Takımız” organizasyonuna katılacak olan annelerin ve çocukların yarın Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda saat 13.30’da hazır olmaları gerektiğini belirtti.