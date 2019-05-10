Ünlü Oyuncu Halit Ergenç, “Askerin Öyküsü” Adlı Eserle Sahne Aldı

15’inci Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali etkinlikleri sürüyor.

Türkiye’nin ünlü oyuncularından Halit Ergenç, Igor Stravinsky’nin “Askerin Öyküsü” adlı yapıtıyla etkinliğe katıldı.

Halit Ergenç, festivale özel olarak ilk kez rol aldığı, “Askerin Öyküsü”nde Asker, Şeytan ve Anlatıcı olmak üzere 3 farklı karakteri canlandırdı..

Halit Ergenç’e performansında, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkastrası Ensemble üyeleri Keman Sanatçısı Nihat Ağdaç, Kontrabas sanatçısı Yaman Zencirci ,klarnet sanatçısı Oya Karabay , fagot sanatçısı Tılsım Bufe Maratal ,trompet sanatçısı Marc König, trombon sanatçısı Ahmet Yaldız ve vurmalı çalgılarda Ali Can Öztan eşlik etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de katıldığı etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Festival, 11 Mayıs Cumartesi akşamı ünlü İskoç Kemancı Candida Thompson, Piyanist Hülya Keser ve Belçikalı Klarnetist Raf De Keninck’in sunacağı Keman–Piyano ve Keman–Klarnet-Piyano Konseri ile sona erecek.

