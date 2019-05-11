Doğu Akdeniz’de Tc’Nin Hakları Konusunda Brifing Verildi

Türkiye Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun haklı tezleri konulu brifing verdi.

Brifinge Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, bölge ülkeleri ve ilgili diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Brifing sırasında sınırlandırma anlaşmaları ve davalarından örneklerle ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.

Ayrıca, üçüncü tarafların deniz yetki alanlarına ilişkin meselelerde taraf olmaması gerektiği vurgulandı.

Brifingte Türkiye’nin hem kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Petrollerine ruhsat verdiği alanlarda sismik ve sondaj faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği muhattapların dikkatine getirildi.