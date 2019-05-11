Anadolu Yıldızı 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı İcra Edildi

Anadolu Yıldızı 2019 Arama Kurtarma tatbikatı icra edildi.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Sahil Güvenlik unsurlarının da katılmış olduğu “Anadolu Yıldızı 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı”, Ege Denizi’nin Sakız ve Midilli Adaları Arasındaki Uluslararası sularda başarıyla icra edildi.