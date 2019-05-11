“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2019” İçin Başvurular Başladı

Dayanışma Evi, ara bölgede yer alacak “Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2019” için başvuruların başladığını duyurdu.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale başvurular 10 Haziran’da sona erecek.

Başvuru formuna http://home4cooperation.info/node/8796 adresinden ulaşılabilecek, ayrıca daha detaylı bilgi Dayanışma Evi internet sitesinden, +90 548 834 57 40 numaralı telefondan ya da admin@home4cooperation.info adresinden edinilebilecek.