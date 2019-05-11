İki Belediyenin Ortak Projeleri Ele Alındı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, Birleşmiş Milletler yetkililerinin daveti ile bir araya geldi. Görüşmede iki belediyenin ortak projeleri ele alındı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, her yıl gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın, iki belediyenin yetkililerini misafir ettiği öğle yemeğine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, Birleşmiş Milletler Sivil İşler Şefi Faylene Woolley ile her iki belediyenin bazı meclis üyeleri ve ilgili birim personeli katıldı.

Toplantıda, iki belediyenin sürdürmekte olduğu ortak projelerin yanı sıra gelecekte hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.