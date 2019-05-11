11 Mayıs 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
”hp Telkinlerle Hareket Ediyor Olsaydı, 4’Lü Koalisyon Kurulmazdı”
10 Mayıs 2019 Cuma Saat 19:02

”hp Telkinlerle Hareket Ediyor Olsaydı, 4’Lü Koalisyon Kurulmazdı”

Halkın Partisi Genel başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceklerine parti meclisinin karar vereceğini açıkladı. BRT’ye konuk olan Özersay, Parti Meclisinin Pazartesi gü

Halkın Partisi Genel başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceklerine parti meclisinin karar vereceğini açıkladı.

BRT’ye konuk olan Özersay, Parti Meclisinin Pazartesi günü toplanarak koalisyon görüşmelerine girip girmeyecekleri konusunda değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

“Koalisyona girerken birinci hedefimiz yapabileceğimiz kadar icraat yapmak, etik olmayan ya da yasa dışı işlemlerin üzerine gitmekti” diyen Özersay hükümetin icraat yapamaz bir noktaya geldiği için hükümetten çekildiklerini kaydetti.

Halkın Partisi Genel başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 4’lü koalisyon hükümetinin bozulması konusunu değerlendirdi.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut Programına konuk olan Özersay hükümetten  icraat yapamaz bir noktaya gelindiği için çekildiklerini kaydetti.

“Mesele bir kişi meselesi değil, yaklaşım meselesidir” ifadelerini kullanan  Özersay, “hükümet yapmak demek , maaş ödemek anlamına gelmiyor biz icraat yapamayacak noktaya gelirsek bu koltuklara oturmayacağız demiştik” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Bizim sorunumuz bir araziyle ilgili değil,  o şekilde yansıtmak birilerinin işine geldi. Oysa herkes de çok iyi biliyor aslında hükümetin geldiği nokta icraat yapamaz bir noktaydı. Maaşları ödemek için defalarca toplantı yapar bir konumda bulduk kendimizi. Hatta Ulaştırma Bakanı yollarla ilgili projesi olmasına rağmen bunları icraata dönüştürmek için sıkıntı yaşadığı noktada istifasını verdi. Görevden azlimi istiyorum dedi. Bu diğer bakanlar için de geçerli eğer icraat yapamaz konuma gelirseniz bu sadece bir kağıt işine döner” dedi.

4’lü koalisyon hükümeti kurulurken, birinci derece yakınlarımıza devlet arazisi kiralamayacağız, kredi vermeyeceğiz yönünde kararlar alındığını, ancak gelinen noktada Serdar Denktaş’ın Maliye üzerinden arazi kiralamasını, uzlaştıklarını konuların hiçe sayıldığı olarak gördüklerini ifade eden Özersay meselenin kişisel olmadığını, bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Parti arasında hükümetin kurulması yönünde gayrıresmi görüşmeler başladı mı  yönünde bir soru üzerine ise Özersay, “yoktur böyle birşey” ifadelerini kullandı.

Özersay, “daha önce de yoktu 5 ay önce de hükümet bitiyordu ve bitmedi, söylenenlerin yanlış olduğu ortaya çıktı . UBP’nin kurultayı yapılıp bittiğinde hükümet bozulup, kuruldu mu, olmadı.  8 ay geçti, sadece bu bile bizim doğruyu söylediğimizi gösteren birşey” dedi.

Özersay, Parti Meclisinin geçen akşam yaptığı değerlendirmede sadece koalisyonun devamının bu ülkenin yararına olacak mı diye baktıklarını kaydetti.

Koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceklerine parti meclisinin karar vereceğini açıklayan Özersay, Parti Meclisinin Pazartesi günü toplanarak değerlendirme yapacağını söyledi.

Özersay, “ sırf bir erken seçim olmasın, yada erken seçim olursa biz oy kaybına  uğrarız onun için ne yapalım edelim bir ortaklık kuralım bir koalisyona girelim diye bir düşüncemiz yoktur.” dedi.

Özersay “Halkın Partisi’nin koalisyonun içerisinde yer alması durumunda bilinecek ki böyle bir şey olursa o koalisyon o gün biter.  Halkın partisinin duruşu nettir “ dedi.

Özersay’ın gözü sarayda” söylemlerine de yanıt veren HP Başkanı “benim bir pozisyon derdim yok, bir üniversitede akademisyen olmak da beni tatmin ediyor” ifadelerini kullandı .

Özersay Ekonomik Mali Protokol konusunda ise kendilerine protokol taslağının tamamlandığı yönünde haberleri geldiğini ancak taslağı görmedikleri için bazı kritik konularda neyin çıkmasını yada girmesini isteyeceklerini konuşamadıklarını kaydetti.

HP telkinlerle hareket ediyor söylemlerini de açıklayan  Özersay, böyle olsaydı 4’lü koalisyon kurulmazdı, vatandaşlık yasası hazırlanmazdı ifadelerini kullandı

Bu haber toplam 1188 defa okunmuştur
”hp Telkinlerle Hareket Ediyor Olsaydı, 4’Lü Koalisyon Kurulmazdı” Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans