”hp Telkinlerle Hareket Ediyor Olsaydı, 4’Lü Koalisyon Kurulmazdı”

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Halkın Partisi Genel başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceklerine parti meclisinin karar vereceğini açıkladı.
BRT’ye konuk olan Özersay, Parti Meclisinin Pazartesi günü toplanarak koalisyon görüşmelerine girip girmeyecekleri konusunda değerlendirme yapacaklarını ifade etti.
“Koalisyona girerken birinci hedefimiz yapabileceğimiz kadar icraat yapmak, etik olmayan ya da yasa dışı işlemlerin üzerine gitmekti” diyen Özersay hükümetin icraat yapamaz bir noktaya geldiği için hükümetten çekildiklerini kaydetti.
Halkın Partisi Genel başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 4’lü koalisyon hükümetinin bozulması konusunu değerlendirdi.
BRT’de yayınlanan Birinci Boyut Programına konuk olan Özersay hükümetten icraat yapamaz bir noktaya gelindiği için çekildiklerini kaydetti.
“Mesele bir kişi meselesi değil, yaklaşım meselesidir” ifadelerini kullanan Özersay, “hükümet yapmak demek , maaş ödemek anlamına gelmiyor biz icraat yapamayacak noktaya gelirsek bu koltuklara oturmayacağız demiştik” ifadelerini kullandı.
Özersay, “Bizim sorunumuz bir araziyle ilgili değil, o şekilde yansıtmak birilerinin işine geldi. Oysa herkes de çok iyi biliyor aslında hükümetin geldiği nokta icraat yapamaz bir noktaydı. Maaşları ödemek için defalarca toplantı yapar bir konumda bulduk kendimizi. Hatta Ulaştırma Bakanı yollarla ilgili projesi olmasına rağmen bunları icraata dönüştürmek için sıkıntı yaşadığı noktada istifasını verdi. Görevden azlimi istiyorum dedi. Bu diğer bakanlar için de geçerli eğer icraat yapamaz konuma gelirseniz bu sadece bir kağıt işine döner” dedi.
4’lü koalisyon hükümeti kurulurken, birinci derece yakınlarımıza devlet arazisi kiralamayacağız, kredi vermeyeceğiz yönünde kararlar alındığını, ancak gelinen noktada Serdar Denktaş’ın Maliye üzerinden arazi kiralamasını, uzlaştıklarını konuların hiçe sayıldığı olarak gördüklerini ifade eden Özersay meselenin kişisel olmadığını, bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.
Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Parti arasında hükümetin kurulması yönünde gayrıresmi görüşmeler başladı mı yönünde bir soru üzerine ise Özersay, “yoktur böyle birşey” ifadelerini kullandı.
Özersay, “daha önce de yoktu 5 ay önce de hükümet bitiyordu ve bitmedi, söylenenlerin yanlış olduğu ortaya çıktı . UBP’nin kurultayı yapılıp bittiğinde hükümet bozulup, kuruldu mu, olmadı. 8 ay geçti, sadece bu bile bizim doğruyu söylediğimizi gösteren birşey” dedi.
Özersay, Parti Meclisinin geçen akşam yaptığı değerlendirmede sadece koalisyonun devamının bu ülkenin yararına olacak mı diye baktıklarını kaydetti.
Koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceklerine parti meclisinin karar vereceğini açıklayan Özersay, Parti Meclisinin Pazartesi günü toplanarak değerlendirme yapacağını söyledi.
Özersay, “ sırf bir erken seçim olmasın, yada erken seçim olursa biz oy kaybına uğrarız onun için ne yapalım edelim bir ortaklık kuralım bir koalisyona girelim diye bir düşüncemiz yoktur.” dedi.
Özersay “Halkın Partisi’nin koalisyonun içerisinde yer alması durumunda bilinecek ki böyle bir şey olursa o koalisyon o gün biter. Halkın partisinin duruşu nettir “ dedi.
Özersay’ın gözü sarayda” söylemlerine de yanıt veren HP Başkanı “benim bir pozisyon derdim yok, bir üniversitede akademisyen olmak da beni tatmin ediyor” ifadelerini kullandı .
Özersay Ekonomik Mali Protokol konusunda ise kendilerine protokol taslağının tamamlandığı yönünde haberleri geldiğini ancak taslağı görmedikleri için bazı kritik konularda neyin çıkmasını yada girmesini isteyeceklerini konuşamadıklarını kaydetti.
HP telkinlerle hareket ediyor söylemlerini de açıklayan Özersay, böyle olsaydı 4’lü koalisyon kurulmazdı, vatandaşlık yasası hazırlanmazdı ifadelerini kullandı
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans