Seri Cinayet Kurbanlarına İlişkin Araştırma Sürüyor

Rum polisi, Güney Kıbrıs’ı sarsan seri cinayetlerin kurbanlarına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. “Kırmızı Göl” olarak bilinen maden gölünde yapılan aramalarda bazı eşyalara ulaşıldı. Bu eşyaların cinayetlerle ilişkili olup olmadığı araştırılıyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum polisinin “Kırmızı Göl” olarak isimlendirilen maden gölünde gerçekleştirdiği araştırmalarda katil zanlısı Nikos Metaksas’ın kurbanlarına ilişkin herhangi yeni bir bulguya rastlamadığını ancak bir kadın sütyeni ile gölde olmasına anlam verilemeyen bir eşyaya rastladıklarını yazdı.

Haberlerde, söz konusu sütyenin, naaşı için arama gerçekleştirilen 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola’ya ait olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ancak bulgunun inceleneceği belirtilirken, önceki gün gölde bulunan halıya sarılı sünger ve tahta parçalarının ise neden gölde olduğu ve ne işe yaradığı gibi soruların akılları meşgul ettiği yer aldı.

Öte yandan gazeteler, Rum polisinin kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının inceleneceğini, bunun için üç müfettişin atandığını da belirttiler.