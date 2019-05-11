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Tunus Açıklarında Mülteci Teknesi Battı, En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti
Tunus açıklarında bugün mültecileri taşıyan bir tekne battı. Birleşmiş Milletler mülteciler örgütünün verdiği bilgiye göre en az 50 mülteci yaşamını yitirdi.
Tunus haber ajansı can kaybının artmasından endişe edildiğini bildiriyor.
Görgü tanıkları teknedeki mültecilerden 16 kişinin ise kurtarıldığını söylüyorlar.
Tunus’un devlet haber ajansı TAP, ölü sayısının 70i bulduğunu aktardı ve teknenin kıyıdan 40 deniz mili açıkta uluslararası sularda battığını bildirdi.
Tunus’un başkentinin güneyindeki Sfax açıklarında batan teknedeki mültecilerin imdadına balıkçı motorlarının yetiştiği kaydediliyor.
Tunus haber ajansı teknedeki mültecilerin Sahra altı Afrika ülkelerinden olduklarını ve teknenin Libya’dan hareket ettiğini de yazdı.
Ajansın haberine göre kurtarma çalışmalarına daha sonra Tunus donanması da katıldı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans