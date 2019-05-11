Türkiye-İran Sınırında Saldırı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından verilen bilgiye göre, sabah saatlerinde teröristlerce sınırın Dilucu bö