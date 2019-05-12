Rum Ulusal Konseyi Toplandı

Doğu Akdeniz’deki durum Rum tarafında da değerlendirildi.

Rum Ulusal Konseyi bugün yaptığı toplantısında, Türkiye’ye Güney Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığı öne sürülen eylemlerini durdurma çağrısı yapıldı.

Rum Ulusal Konseyi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanarak, Doğu Akdeniz’deki durumu masaya yatırdı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, toplantıda oybirliğiyle mutabık kalınan hususlara ilişkin bildiriyi okudu. Ortak bildiride, bir AB ülkesi olan Güney Kıbrıs’ın sözde egemen haklarının ağır şekilde ihlal edildiği savunularak, kınandı. Bildirde, Türkiye’ye Güney Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığını öne sürdüğü eylemlerini durdurma çağrısı da yapıldı.

Bu arada, Rum meclisinin dünkü çalışmaları çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, uluslararası toplumun ve AB’nin Türkiye’ye pratik etkiler yapacak kararlar alması ve Rum siyasi partilerinin, Türkiye’nin eylemlerinin göğüslenmesi için birlik olması talebinde bulundukları belirtildi. DİSİ’nin bu konuda bir de karar önerisi sunduğu da kaydedildi.

Öte yazdan Haravgi gazetesi; “Destek Yerine MEB’i Sorguluyorlar” başlıklı manşet haberinde Rum yönetiminin, ABD’den sonra, destek talep ettiği AB ve Avrupa Konseyi’nden de destek yerine ılımlı tepki ve Güney Kıbrıs’ın sözde münhasır bölgesini sorgulamayla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Haberde, Rum Lider Anastasiaids’in Romanya’daki Gayrı Resmi Konsey toplantısında talep ettiği, Türkiye’ye de Rusya’ya uygulanan tarzda yaptırım uygulanmasına sadece Macaristan, Litvanya, İsveç ve Yunanistan’dan destek bulabildiği de aktarıldı.