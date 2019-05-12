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Kamuda Yaz Mesaisi 13 Mayıs Pazartesi Günü Başlıyor
12 Mayıs 2019 Pazar Saat 00:40

Kamuda Yaz Mesaisi 13 Mayıs Pazartesi Günü Başlıyor

Yaz mesaisinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında yaz mesaisi pazartesi günü başlıyor.

Yaz mesaisinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30, Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarında yaz mesaisi pazartesi günü başlıyor.

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarında, Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 tarih ve ilgili karar gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak.

Genelgede, vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin de, haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlendiği belirtildi.

 

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