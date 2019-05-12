Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Doğu Akdeniz Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrarın ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Bölgede yapılmaya çalışılan oldubittilere göz yummayacaklarını ilgili tüm tarafların gördüğüne inandığını belirten Erdoğan,

“Biz tüm sorunlarımız gibi bu konuyu da karşılıklı görüşme, diyalog ve iş birliği yoluyla çözmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 12. Büyükelçiler Geleneksel İftar Yemeği’nde Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu ve Avrupa’nın müşterek uzantısı olan Doğu Akdeniz’de de huzur ve güvenliğin tesisi için çalıştıklarını söyleyerek, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Erdoğan, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de istikrar ancak Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede yapılmaya çalışılan oldubittilere göz yummayacağımızı, ilgili tüm tarafların gördüğüne inanıyorum. Biz tüm sorunlarımız gibi bu konuyu da karşılıklı görüşme, diyalog ve iş birliği yoluyla çözmek istiyoruz” dedi.