12 Mayıs 2019 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı
12 Mayıs 2019 Pazar Saat 00:40

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, annelere hak ettikleri değeri hissettirmek gerektiğini vurguladı. Gülten Feridun, Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Annelerimize verdiğimiz değeri hisse

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, annelere hak ettikleri değeri hissettirmek gerektiğini vurguladı.

Gülten Feridun, Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Annelerimize verdiğimiz değeri hissettirelim. Bu özel günü, yetişmekte olan çocuklarımıza da sevgi ile bütünleşen bir saygı aşılamak için kutlayalım” dedi.

Annelerin evlâtlarından sevgi, saygı ve ilgi beklediğini kaydeden Feridun, “Herkese anne ve aileleri ile birlikte muhabbet içinde geçirecekleri mutlu bir Pazar günü dilerken, Anneler Gününüzü kutlar, şiddetten uzak, sevgi ve saygının temel olduğu sağlam aile bağları ile bütünleşmiş bir yaşam dileriz” dedi.

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, annelere hak ettikleri değeri hissettirmek gerektiğini vurguladı. Gülten Feridun, Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Annelerimize verdiğimiz değeri hisse...
İmamoğlu: Kktc Benim İçin Ayrıcalıklıdır
Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde futbol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. İmamoğlu, görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve ak...
“ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman, açıklamasında şunları söyledi: “CTP 15 aylık süreçte hep sorumluluk duygusuyla davrandı. Bundan sonra da aynı...
Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
Akıllı ulaşım sistemlerinin ülkeye getirilip entegre edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) Projesi hakkında sun...
Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu (EHKK), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Günleri dolayısıyla açıklama yaptı. EHKK Başkanı Günay Kiprit, açıklamasında, “Farkındalık Günleri, tüm engellilerimizin eşitlik...
Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birinci Boyut'un konuğu olacak. Özersay yarın 13.30-14.30 saatleri arasında canlı yayında hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirecek. (BRT...
“Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından, uygulanan “Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Mümkün” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı. Cumhurba...
Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki mevcut araç muayene istasyonlarındaki eksiklikler nedeniyle trafik güvenliği açısından baş gösteren sorunları gidermek amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde “Araç Muayene ...
Başbakan’Dan Çocuklara Tavsiyeler
Başbakan Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığındaki, CittaSlow Mehmetçik Çocuk Belediyesinden oluşan heyeti kabul etti. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nin i...
Dpö:nisan Enflasyonu % 3.95
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Nisan ayı hayat pahalılığı/enflasyon oranını yüzde 3.95 olarak açıkladı. DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yaptığı açıklamada, Devlet Planlama Örgütü’nün, tüketici fiyatlarındaki g...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
Kanser Hastalarına Yardım Derneği bugün kermes düzenliyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin "Kanser Haftası Etkinlikleri" çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, bugün gerçekleştirilece...
“15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 15 yıl önce 1 Mayıs 2004 tarihinde Rum tarafının Kıbrıs sorunu çözülmeden ve üstelik de çözümüne bilerek ve isteyerek engel olduğu halde Avrupa Birliği'ne tek yanlı ola...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans