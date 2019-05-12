Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, annelere hak ettikleri değeri hissettirmek gerektiğini vurguladı.

Gülten Feridun, Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Annelerimize verdiğimiz değeri hissettirelim. Bu özel günü, yetişmekte olan çocuklarımıza da sevgi ile bütünleşen bir saygı aşılamak için kutlayalım” dedi.

Annelerin evlâtlarından sevgi, saygı ve ilgi beklediğini kaydeden Feridun, “Herkese anne ve aileleri ile birlikte muhabbet içinde geçirecekleri mutlu bir Pazar günü dilerken, Anneler Gününüzü kutlar, şiddetten uzak, sevgi ve saygının temel olduğu sağlam aile bağları ile bütünleşmiş bir yaşam dileriz” dedi.