12 Mayıs 2019 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İmamoğlu: Kktc Benim İçin Ayrıcalıklıdır
12 Mayıs 2019 Pazar Saat 00:41

İmamoğlu: Kktc Benim İçin Ayrıcalıklıdır

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde futbol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. İmamoğlu, görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve ak

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde futbol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. İmamoğlu, görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve aklında olacağını vurguladı.

Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ve sonrasında itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmesinin ardından mazbatası geri alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi.

İmamoğlu temasları çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına gelişinde Başkanlık önünde kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılandı.

Vatandaşlar İmamoğlu’nu alkışlarla karşıladı.

Aracından inen Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti ve onları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na giren İmamoğlu Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili basına açıklamada bulunulmadı.

İmamoğlu, görüşmenin ardından Dr. Fazıl Küçük İle Rauf Raif Denktaş anıtlarını, daha sonra da Boğaz Şehitliğini  ziyaret etti.

İmamoğlu, Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaretinde özel defteri imzaladı ve ardından basına açıklama yaptı.

İmamoğlu’na Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaretinde Denktaş ailesi ile Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlardan Hakkı Atun da eşlik etti.

İmamoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı şahsen tanıma imkanı olduğunu ve kendisini tanımaktan onur duyduğunu belirtti.

TC’nin devlet geleneği olarak bir görevi elde ettikten sonra dış ülke ziyaretlerinin ilkinin Kıbrıs’a yapıdığını anlatan İmamoğlu, kendisinin de bu çerçevede bu ziyareti planladığını ifade etti.

İmamoğlı, Kıbrıs’ta iki yılının geçtiğini ve bu yılların hayatının en güzel yıllarından bir bölümü olduğunu, sıcak dostluklar elde ettiğini, öğrencilik yaptığını ve spor hayatı olduğunu anlattı.

Bundan sonra elde edeceği görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve aklında olacağını vurgulayan İmamoğlu, “bir gözüm, bir kulağım KKTC’yi takip ediyor olacak” dedi.

İmamoğlu, bağımsızlık mücadelesi veren mücahitler, TC’den gelen askerler ve şehit olanları rahmetle andı, hayatta olan gazilere de sağlık diledi.

Bağımsızlık mücadelesinin çok önemli ve örnek bir mücadele olduğunu kaydeden İmamoğlu, “bundan sonraki görevlerimde KKTC’nin mücadelesi, haklarını aradığı ortamlar, hangi konumda olursam olayım, benim için siyaset üstü bir meseledir. Siyaset üstü bir milli davadır. Her ortamda bunun  koruyucusu ve savunucusu olacağım” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, Kıbrıs’ta 2 eşit ülke ilkesi ile hareket ederek, verilen mücadeleye her zaman bir nefer olarak eşlik edeceğini söyledi.

TC’nin, KKTC’nin yol haritasında mutlak garantörlük kavramını en üst seviyede koruyarak sürece eşlik etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, dünyanın bunu bilmesi gerektiğini kaydetti.

Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlardan Hakkı Atun da, İmamoğlu’nun ziyaretinin anlamlı olduğunu ifade etti ve Türkiye ile KKTC’nin hiç bir zaman ayrılmadığını söyledi.

Atun, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın heykelinin yapılışı ve açılışındaki katkılarından dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti.

 

Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
İmamoğlu: Kktc Benim İçin Ayrıcalıklıdır Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, annelere hak ettikleri değeri hissettirmek gerektiğini vurguladı. Gülten Feridun, Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Annelerimize verdiğimiz değeri hisse...
İmamoğlu: Kktc Benim İçin Ayrıcalıklıdır
Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde futbol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. İmamoğlu, görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve ak...
“ctp 15 Aylık Süreçte Hep Sorumluluk Duygusuyla Davrandı”
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman, açıklamasında şunları söyledi: “CTP 15 aylık süreçte hep sorumluluk duygusuyla davrandı. Bundan sonra da aynı...
Akıllı Ulaşım Sistemleriyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
Akıllı ulaşım sistemlerinin ülkeye getirilip entegre edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) Projesi hakkında sun...
Ehkk, Engelliler Haftası Farkındalık Günleri Dolayısıyla Açıklama Yaptı
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu (EHKK), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Farkındalık Günleri dolayısıyla açıklama yaptı. EHKK Başkanı Günay Kiprit, açıklamasında, “Farkındalık Günleri, tüm engellilerimizin eşitlik...
Kudret Özersay, Birinci Boyut’a Konuk Olacak
HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birinci Boyut'un konuğu olacak. Özersay yarın 13.30-14.30 saatleri arasında canlı yayında hükümetin istifasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirecek. (BRT...
“Basın Kuruluşlarımızın Kapasitesinin Artırılması Son Derece Önemli”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından, uygulanan “Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Mümkün” projesinin tanıtım etkinliğine katıldı. Cumhurba...
Araç Muayenelerinin Özele Devredilmesine Doğru
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki mevcut araç muayene istasyonlarındaki eksiklikler nedeniyle trafik güvenliği açısından baş gösteren sorunları gidermek amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde “Araç Muayene ...
Başbakan’Dan Çocuklara Tavsiyeler
Başbakan Tufan Erhürman, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli başkanlığındaki, CittaSlow Mehmetçik Çocuk Belediyesinden oluşan heyeti kabul etti. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nin i...
Dpö:nisan Enflasyonu % 3.95
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Nisan ayı hayat pahalılığı/enflasyon oranını yüzde 3.95 olarak açıkladı. DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yaptığı açıklamada, Devlet Planlama Örgütü’nün, tüketici fiyatlarındaki g...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Nden Kermes
Kanser Hastalarına Yardım Derneği bugün kermes düzenliyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin "Kanser Haftası Etkinlikleri" çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, bugün gerçekleştirilece...
“15 Yıl Önceki Öngörüsüzlüğün Bedeli Ağır Oldu”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 15 yıl önce 1 Mayıs 2004 tarihinde Rum tarafının Kıbrıs sorunu çözülmeden ve üstelik de çözümüne bilerek ve isteyerek engel olduğu halde Avrupa Birliği'ne tek yanlı ola...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans