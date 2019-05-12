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İmamoğlu: Kktc Benim İçin Ayrıcalıklıdır
Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde futbol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. İmamoğlu, görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve aklında olacağını vurguladı.
Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ve sonrasında itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmesinin ardından mazbatası geri alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi.
İmamoğlu temasları çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına gelişinde Başkanlık önünde kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılandı.
Vatandaşlar İmamoğlu’nu alkışlarla karşıladı.
Aracından inen Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla sohbet etti ve onları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na giren İmamoğlu Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi.
Görüşmeyle ilgili basına açıklamada bulunulmadı.
İmamoğlu, görüşmenin ardından Dr. Fazıl Küçük İle Rauf Raif Denktaş anıtlarını, daha sonra da Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.
İmamoğlu, Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaretinde özel defteri imzaladı ve ardından basına açıklama yaptı.
İmamoğlu’na Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaretinde Denktaş ailesi ile Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlardan Hakkı Atun da eşlik etti.
İmamoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı şahsen tanıma imkanı olduğunu ve kendisini tanımaktan onur duyduğunu belirtti.
TC’nin devlet geleneği olarak bir görevi elde ettikten sonra dış ülke ziyaretlerinin ilkinin Kıbrıs’a yapıdığını anlatan İmamoğlu, kendisinin de bu çerçevede bu ziyareti planladığını ifade etti.
İmamoğlı, Kıbrıs’ta iki yılının geçtiğini ve bu yılların hayatının en güzel yıllarından bir bölümü olduğunu, sıcak dostluklar elde ettiğini, öğrencilik yaptığını ve spor hayatı olduğunu anlattı.
Bundan sonra elde edeceği görevi ne olursa olsun, KKTC’nin her zaman zihninde, gönlünde ve aklında olacağını vurgulayan İmamoğlu, “bir gözüm, bir kulağım KKTC’yi takip ediyor olacak” dedi.
İmamoğlu, bağımsızlık mücadelesi veren mücahitler, TC’den gelen askerler ve şehit olanları rahmetle andı, hayatta olan gazilere de sağlık diledi.
Bağımsızlık mücadelesinin çok önemli ve örnek bir mücadele olduğunu kaydeden İmamoğlu, “bundan sonraki görevlerimde KKTC’nin mücadelesi, haklarını aradığı ortamlar, hangi konumda olursam olayım, benim için siyaset üstü bir meseledir. Siyaset üstü bir milli davadır. Her ortamda bunun koruyucusu ve savunucusu olacağım” şeklinde konuştu.
İmamoğlu, Kıbrıs’ta 2 eşit ülke ilkesi ile hareket ederek, verilen mücadeleye her zaman bir nefer olarak eşlik edeceğini söyledi.
TC’nin, KKTC’nin yol haritasında mutlak garantörlük kavramını en üst seviyede koruyarak sürece eşlik etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, dünyanın bunu bilmesi gerektiğini kaydetti.
Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlardan Hakkı Atun da, İmamoğlu’nun ziyaretinin anlamlı olduğunu ifade etti ve Türkiye ile KKTC’nin hiç bir zaman ayrılmadığını söyledi.
Atun, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın heykelinin yapılışı ve açılışındaki katkılarından dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans