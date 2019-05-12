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Hong Kong Parlamentosunda Kavga Çıktı
12 Mayıs 2019 Pazar Saat 00:41

Hong Kong Parlamentosunda Kavga Çıktı

Hong Kong parlamentosunda, şüphelilerin yargılanmak üzere Çin'e gönderilmesine izin verecek biçimde yasal değişiklik yapılması görüşmeleri sırasında kavga çıktı. BBC'nin haberine göre, Hong Kong parlamentosunda değişikliğe

Hong Kong parlamentosunda, şüphelilerin yargılanmak üzere Çin’e gönderilmesine izin verecek biçimde yasal değişiklik yapılması görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

BBC’nin haberine göre, Hong Kong parlamentosunda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada birçok milletvekili yaralandı, biri hastaneye kaldırıldı.

Siyasetçilerin kürsüdeki mikrofonu ele geçirmek için tutuştuğu kavgada küfür edenler ve sıraların üzerinden atlayanlar görüldü.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong’un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını savunurken, Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan’a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Hong Kong, 1898’de imzalanan “kira sözleşmesiyle” uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong’a, 2047 yılına kadar Çin’e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak “tek ülke, iki sistem” politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin, Ağustos 2014’te Hong Kong halkının 2017’de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong’da gösteriler düzenlemişti.

“Occupy Central” sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda “Şemsiye Devrimi” olarak adlandırılmıştı.
Çin’den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

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