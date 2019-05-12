Baf’Tan Bir Şampiyonluk Daha (1-2)

Digitech U15 ligi finalinde Atatürk stadında karşılaşan genç finalistlerden Baf Ülkü Yurdu rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Baf Ülkü Yurdu’nu Şampiyonluğa götüren golleri ilk yarıda Berke ve Arda kaydederken, Mağusa Türk Gücü’nün tek golü Arda’dan geldi. Bu sonuçla BÜY, U17’den sonra U15’in de Şampiyonu oldu.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Ahmet Özkurtuluş, Halil Atlar, Çağın Gökçe

Mağusa Türk Gücü: Hüseyin , Adnan, Gazi, Umut, Ökkeş, Mert, Nehir , Atay , Tuğra, Arda, Ahmet .

Baf Ülkü Yurdu: Mehmet , Ali Kerim, Turan, Tahsin, Cemal , Lisani, Yusuf, Mert , Berke , Mustafa, Arda Mehmet.

Goller: 80+3.Dk Arda 36.Dk Berke, 44.Dk Arda Mehmet

8.DK: Gelişen tehlikeli Mağusa Türk Gücü atağında Ahmet ceza alanı içerisinde müsait durumda istediği vuruş yapamadı.

10.DK: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Tuğra’nın Baf Ülkü Yurdu ceza alanı içerisindeki tehlikeli pozisyonunu savunma son anda uzaklaştırdı.

14.DK: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanı dışından Ökkeş’in vuruşunu kaleci Mehmet kontrol etmeyi başardı.

29.DK: Baf Ülkü Yurdu’nun kalabalık adamla geliştirdiği atakta Yusuf ceza alanı içerisinde müsait durumda istediği vuruşu yapamadı.

36.DK: Organize gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Berke yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.0-1

42.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında ceza alanı içinde Yusuf’un vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

44.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kullandığı köşe vuruşunda Mağusa Türk Gücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu Arda Mehmet filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.0-2

47.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında Arda’nın vuruşu kalecide kaldı.

49.DK: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Arda’nın ceza alanı içerisinde vuruşunda top üstten auta gitti.

57.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Berke’nin vuruşunda top dışarı gitti.

77.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında savunmanın hatasında topu kapan Arda Mehmet’in kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

80.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında Umut’un vuruşunu kaleci Berhan önlemeyi başardı.

80+3.DK: Kalabalık adamla gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanı içerisinde Arda topu filelere göndererek farkı bire indirdi.1-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçın kazananı Baf Ülkü Yurdu U 15 takımı oldu.

Klasman Grubu finalini Maraş Kazandı

Bu karşılaşmadan önce oynanan Klasman Grubu finali ise Maraş ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Göçmenköy Stadı’nda oynandı. Rakibini 2-1 mağlup eden Maraş klasman grubu finalini kazanan taraf oldu. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.