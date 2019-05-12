Raketler Daü’De Konuşuyor

Debreli Motors KKTF-DAÜ Büyükler Turnuvası, 6-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında DAÜ Tenis Kulübü kortlarında devam ediyor.

Tenisin zirvesindeki raketler Debreli Motors KKTF DAU Büyükler turnuvasında kıyasıya mücadele ediyor. DAÜ Tenis kulübünde tribünlere gelen izleyiciler seyir zevki mükemmel bir turnuvaya tanıklık ediyorlar. Büyük Tek Kadınlar ve Büyük Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR

ŞENGÜL TİLKİ – MELİS MEVLİT 6/0 6/0

AZRA S. YALKIÇ – DOĞA ÖZDÖL 6/0 6/0

BÜYÜK ERKEKLER

RASİM ÜLKER – ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI 2/6 0/6

MUSTAFA M. ZORBA – REMZİ HIDIROĞLU 4/6 6/3 6/3

EL MAMOUNE HAZMOUNE – DERİN SAMİOĞLU 1/6 5/7