Daü – Ukü Yenişemedi (26-26)

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize ettiği “Yaşam Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi”nde lideri belirleyecek maç nefes kesti.

Ligde lider durumda bulunan DAÜ kadınları en yakın takipçisi UKÜ ile karşı karşıya geldi. CIU Arena’da oynanan maçta ilk devreyi UKÜ kadınları 14-13 galip bitirdi. 8 puanlı DAÜ ile 6 puanlı UKÜ arasında ligde oynanan ilk maçı kazanan DAÜ ikinci maçta rakibine üstünlük sağlayamadı ve lig liderliği için UKÜ ile YDÜ arasında oynanacak maçın sonucunu beklemeye başladı.

Maçın ikinci devresinde takımlar yine başa baş mücadele etti ancak skor üstünlüğünü sağlayan olmadı. 26-26 eşitlikle biten mücadelenin ardından DAÜ 2 puan farkla kadınları ligi liderliğini sürdürdü ancak son maçın sonucuna göre lider olup olmayacağı belli olacak. DAÜ ile UKÜ arasındaki zorlu karşılaşmanın en skorer oyuncusu 10 sayı ile DAÜ’den Büşra olurken, UKÜ’nün en skorer oyuncusu 6 sayı atan Ajda Mutlu idi. Ligde son maçta UKÜ ile YDÜ karşı karşıya gelecek.

İki takımın karşılaşması kadınlar final ön eleme maçı öncesi lideri belli edecek. 16 Mayıs’ta iki takım arasında oynanacak ligin son maçında UKÜ rakibi YDÜ’yü mağlup edebilirse averajla DAÜ’nün üzerinde lider olacak ve ilk finalist olacak. Maçı eğer YDÜ kazanır veya berabere biterse DAÜ ligi lider tamamlayacak ve adını finale yazdıracak. Ligde henüz puan alamayan ancak geçtiğimiz hafta federasyon kupasını kazanarak gücünü ispatlayan YDÜ kadınları güçlü rakibi UKÜ karşısında final ön eleme maçı öncesi zor sınav verecek.

DAÜ’nün ligi lider bitirmesi durumunda UKÜ ile YDÜ Yaşam Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde, tarihi daha sonra açıklanacak olan “Kadınlar Final Ön Eleme Maçı” oynayacak. UKÜ, 16 Mayıs’ta YDÜ’yü mağlup eder ise DAÜ ile YDÜ tek maç olacak “Kadınlar Final Ön Eleme Maçı”nda karşı karşıya gelecek ve kazanan finalde UKÜ’nün rakibi olacak.

Ligin son maç programı:

16 Mayıs Perşembe

Necati Taşkın Spor Salonu

Saat 19.00: UKÜ-YDÜ

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.D.A.Ü. 6 4 1 1 187 182 9 5

2.U.K.Ü. 5 3 1 1 157 144 7 13

3.Y.D.Ü. 5 0 0 5 142 160 0 -18