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Yıldızlar Ligi Keyif Veriyor
Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Carlton Yıldızlar Ligi’nin 3.hafta maçları geçtiğimiz gün oynandı.
Toplam 6 karşılaşma oynanan 3. hafta maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi hem kızlarda hem erkeklerde yenilgisiz liderliğini sürdürürken, Girne Üniversitesi kız ve erkek takımı ise yenilgisiz ve averajla ikinci sırada lideri takibe devam etti. Bir diğer kız takımı olarak dikkat çeken Net Spor haftayı galibiyetle kapatırken, Kültür Spor kız takımı Akdeniz kız takımı ve Gençlik Gücü kız takımı haftayı mağlubiyetle kapatan takımlar oldu. Erkeklerde Net Spor Kulübü ve Akdeniz Spor haftayı mağlubiyetle kapatırken, Gençlik Gücü zorlu bir mücadele sonunda Kültür spor kulübünü mağlup etmeyi başardı. Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Yıldızlar Liginde şu ana kadar 9 erkek maçı ve 9 bayan maçı olmak üzere toplam 18 maçın oynandığını ve kalan 12 maçın ardından yıldızlar liginde şampiyonların belli olacağını belirtti. 3.hafta alınan sonuçlar ve oynanan maçlar sonucunda oluşan puan durumu.
KIZLAR: SKOR:
YAKIN DOĞU Ü. – AKDENİZ SPOR B. 5-0
GENÇLİK GÜCÜ – GİRNE ÜNİVERSİTESİ 1-4
KÜLTÜR SPOR K. – NET SPOR KULÜBÜ 1-4
ERKEKLER: SKOR:
YAKIN DOĞU Ü. – AKDENİZ SPOR B. 5-0
NET SPOR K. – GİRNE ÜNİVERSİTESİ 0-5
KÜLTÜR SPOR K. – GENÇLİK GÜCÜ 2-3
PUAN DURUMU
CARLTON YILDIZLAR BADMİNTON ERKEKLER LİGİ
PUAN DURUMU
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans