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Yeniboğaziçi Köy Şenliği Yapıldı
12 Mayıs 2019 Pazar Saat 00:43

Yeniboğaziçi Köy Şenliği Yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından bugün 1.Köy Şenliği yapıldı. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar BRT'ye etkinlikle ilgili açıklama yaparak, Yeniboğaziçi beldesinin her geçen gün gelişen ve değişen bir Turizm bö

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından bugün 1.Köy Şenliği yapıldı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar BRT’ye etkinlikle ilgili açıklama yaparak, Yeniboğaziçi beldesinin her geçen gün gelişen ve değişen bir Turizm bölgesi olduğunu belirtti.

Turizm beldesinde etkinliklerin devamlılığının önemine vurgu yapan Zurnacılar, beldede gerçekleşen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte halk dansları gösterilerinin sahnelenmesinin yanı sıra, kurulan stantlarda çeşitli yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satışı yapıldı.

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