Yeniboğaziçi Köy Şenliği Yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından bugün 1.Köy Şenliği yapıldı. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar BRT'ye etkinlikle ilgili açıklama yaparak, Yeniboğaziçi beldesinin her geçen gün gelişen ve değişen bir Turizm bö