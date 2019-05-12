Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun, Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahnelediği “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu sezonun son temsilini yapıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu, Kıbrıs’ın 8 bin küsur yıllık tarihini destansı bir dille anlatıyor.

Oyunda ada tarihinde yaşanan büyük “altüst” oluşlar, istilalar, gelip geçen egemenlikler, hüzünler, acılar ve göçler tragedyanın “görkemli” diliyle yansıtılıyor.

Açıklamaya göre aynı zamanda bir “barış manifestosu” olan oyun bu akşam 20.00’de sezonun son iki temsilini yapıyor.