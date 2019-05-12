Meral Akıncı, Tiyatro Sanatçısı Türker’İ Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, tiyatro sanatçısı Dilek Türker’i kabul ederek görüştü. Dilek Türker, kabulde, yaşam öyküsünün anlatıldığı ve Ragıp Ertuğrul tarafından kaleme alınan kitabı Meral Akınc