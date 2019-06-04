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Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
03 Haziran 2019 Pazartesi Saat 13:44

Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti: “Bayramların bizlerin yaşamında önemli yeri ve değeri vardır. İslam dünyasının

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bayramların bizlerin yaşamında önemli yeri ve değeri vardır. İslam dünyasının iki önemli dini bayramının da amacı aynı inancı paylaşanlar arasında birlik, beraberlik kaynaşmayı artırmaktır. Dolayısıyla, dini bayramlarımızı anlamlarına uygun olarak kutlamamız, bunun için üzerimize düşenleri yapmamız gerekir.

Bir aylık oruç sürecinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı’nın kırgınlıkların geride kalmasına, sevgi ve saygı bağlarının güçlenmesine, dostlukların pekişmesine katkı sağlaması en başta gelen dileğimizdir.
Bilmeliyiz ki, birlik beraberliğimizi güçlendirdikçe, bir birimize olan sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu artırdıkça başarılı olma olasılığımız artacak asıl hedefimiz olan Devletimizi güçlendirme, refah seviyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltme çabalarımız ivme kazanacaktır.

Hükümet olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın geldiği gelişmişlik seviyesi yeterli görmüyoruz. O nedenle yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatma kararındayız. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk Halkı çalışkandır ve kendisine olanak yaratıldığı zaman daha da başarılı olacak, ülkesinin ileri gelişmişlik seviyesine ulaşması için üzerine düşenleri yerine getirecektir.
Öte yandan, Rum tutumu yüzünden hala bizlere ayak bağı olan Kıbrıs sorununu artık gerinde bırakmalıyız.

Kıbrıs’ta iki halk, iki Devlet vardır. Federal çözüm olamayacağı ortaya çıktığına göre var olan gerçeğe uygun bir çözüm gündeme gelmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin, İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı candan kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.”

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