Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şu şekilde:

‘‘Bayramlar, insanlarımız arasında sevinç, coşku ve mutluluğun paylaşıldığı, dil, din, renk ve kültür ayrımı gözetmeksizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan müstesna günlerdir.

Bayramları, toplumsal barış ve huzurumuzun sağlanmasında bir fırsat olarak görmeli; küçükleri sevindirmek, büyükleri ziyaret etmek, yaşlılara, engellilere ve çocuklara kucak açmak için en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; çalışanlarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun her kesiminin en çağdaş ve kaliteli hizmete ulaşabilmesi amacıyla , hayata geçireceğimiz projelerle üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.’’

