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Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
Pakistan’da görülen HIV artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü harekete geçirdi. Pakistan’ın Larkana kentinde yapılan HIV taramasında 3 günde 15 kişiye AIDS teşhisi kondu.
Aynı şırıngayı kullanarak 15 çocuğa HIV bulaşmasına neden olan doktor gözaltına alındı.
Pakistan’ın Larkana kentinde son bir ayda görülen HIV/AIDS artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü harekete geçirdi.
Ülkenin Sindh eyaletinin Larkana kentinde sayısı 700’ü aşan HIV vakalarının ardından salı günü kente gelen Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri hastane ve kliniklerde incelemelerde bulundu.
Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı bir ay içinde yaklaşık yüzde 75’i çocuk 712 kişide HIV tespit edildiğini açıkladı.
Larkana’da HIV taramasına katılan Dünya Sağlık Örgütü heyeti, 3 günde 15 HIV vakasının tespitini de yaptı. HIV tespit edilenlerin 11’inin çocuk, 3’ünün kadın olduğu açıklandı.
Öte yandan kentte kliniklere ve hastanelere yönelik baskınlar da arttı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 189 klinik gerekli hijyen ve sağlık koşullarını yerine getirmediği için kapatılırken 3 klinik ise eksikleri tamamlaması konusunda uyarıldı.
Kentte ayrıca 15 çocukta aynı şırıngayı kullanarak HIV bulaştırdığı iddia edilen bir doktor gözaltına alındı.
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