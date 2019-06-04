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Salon Hizmete Açılıyor
03 Haziran 2019 Pazartesi Saat 13:45

Salon Hizmete Açılıyor

Yapımına 1989 yılında başlanıp 1990 yılında tamamlanan Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’nın çatısı ve parkeleri tarihinde ilk kez değişti ve yenilenmiş haliyle yarın açılıyor Açıldığı tarihten günümüze parke zemini hiç ye

Yapımına 1989 yılında başlanıp 1990 yılında tamamlanan Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’nın çatısı ve parkeleri tarihinde ilk kez değişti ve yenilenmiş haliyle yarın açılıyor

Açıldığı tarihten günümüze parke zemini hiç yenilenmeyen Atatürk Spor Salonu, FIBA’dan onaylı yeni 22 milim parkeleri, ısı yalıtımlı çatısı, engelli giriş çıkışı ve tribünleri ile yarın oynanacak hentbol erkekler final serisi ilk maçıyla açılacak. 1150 metrekarelik parkesi değişen salona yeni alüminyum hentbol kalesi takıldı, basketbol potaları takılacak. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu salon için yaklaşık 1 Milyon 500 bin TL harcandığını açıkladı

Lefkoşa’nın en çok kullanılan spor salonu olan Atatürk Spor Salonu yaklaşık 5 aylık bakımın ardından yarın yenilenmiş haliyle açılıyor. Yapımına 1989 yılında başlanıp 1990 yılında tamamlanan Atatürk Kapalı Spor Salonu günümüze kadar geçen yaklaşık 30 yıllık sürede sportif, sanatsal, kültürel, dini, hatta siyasi faaliyetler için kullanıldı. Ülkemizin spor idaresi tarafından 30 yıllık sürede çeşitli seferler farklı farklı tadilatlar yapılan sahada saç malzemeden yapılan çatı ve parke zemin hiç değiştirilmemişti. Spor Dairesi’nin geçtiğimiz yıl parke ve çatı yenileme kararı alarak ihaleye çıkması sonucu salon 2019 yılında kullanıma kapandı. Yenileme çalışmalarına 10 Ocak’ta başlanan Atatürk Spor Salonu yarın yeni haliyle açılıyor. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaklaşık 1.5 Milyon TL harcanan salonun yarın oynanacak hentbol erkekler final serisi ilk maçı ile açılacağını duyurdu.

1150 metrekare parke değişti

FIBA kurallarına uygun şekilde 22 milim kalınlığında yapılan 1150 metrekare parke zemin 30 yıllık sürede 2 kez zımparalanıp, cilalanarak tekrar kullanıma konuldu. İncelen parkeler 20 milime kadar düştü ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği kuralları gereği zeminin daha fazla zımparalanması uygun değildi. Çıkılan ihale ile salonun parkesi yine 22 milim kalınlığında değişti ve FIBA onay belgesi ile takılıp boyandı.

Çatı ısı yalıtımlı malzemeyle değişti

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan bir diğer büyük yenileme çalışması ise çatı için oldu. Salonun saç lamarina olan çatısı tamamen söküldü ve yerine ısı yalıtımlı sandviç panel malzeme kondu. Salondaki bu yenileme de 30 yıl sonra gerçekleşti. Protokol bölümünün koltukları da tamamen değişen salonun daha önceki koltukları Atatürk Stadı’nın basın ve protokol tribünlerine takılırken salonun protokol tribün koltukları yenilendi. Ayrıca protokol odasına dıştan geçiş sağlandı ve seyirci arasından geçmeden protokole direk giriş imkanı sunuldu.

Yeni ses sistemi kondu

Salondaki bir diğer yenilik ise ses siteminde oldu. Atatürk Spor Salonu’na yeni ses sistemi takıldı ve özellikle spor organizasyonlarında büyük sıkıntı yaratan sorun da ortadan kalkmış oldu. Salondaki mevcut skorboardlara da yazılım yüklenmekte ve yeni oyun kurallarını da kapsayacak şekilde kullanıma devam edilecek. Salonun 2018 yılında ışıkları da yenilenmişti ve LED ışıklar ile salon hizmeti sürdürecek. Çalışır durumdaki ısıtma-soğutma sisteminin ise bakımı ve kontrolü düzenli olarak yapılıyor.

Engellilere yeni giriş ve alan

Atatürk Spor Salonu artık engelli dostu oldu. Engelli sporcu ve taraftarların giriş çıkışlarını daha da kolaylaştıracak şekilde salona her iki taraftan da engelli giriş rampası yapıldı.

Engellilerin tribünlere ulaşabilmesi adına da ilk kez salona engelli asansörü takıldı. Ayrıca organizasyonları seyredebilmesi için 2 ayrı noktada engelli seyir bölümü hazırlandı.

Yeni hentbol kaleleri ve FIBA onaylı potalar

Atatürk Spor Salonu’ndaki tahta hentbol kaleleri de yenilendi. Yeni hentbol kaleleri alüminyum malzemeden ve zemine zarar vermeyecek şekilde takıldı. Salona yeni basketbol potası alımı için de çıkılan ihale sonuçlandı. 5-6 hafta içerisinde FIBA onaylı yeni basketbol potaları salona gelecek. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, salonun geriye kalan kısımlarının iyileştirilmesi için de bundan sonraki süreçte çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Salon Hizmete Açılıyor
Yapımına 1989 yılında başlanıp 1990 yılında tamamlanan Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’nın çatısı ve parkeleri tarihinde ilk kez değişti ve yenilenmiş haliyle yarın açılıyor Açıldığı tarihten günümüze parke zemini hiç ye...
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