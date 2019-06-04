Akçatepe Ve Deveci Şampiyon

Masa Tenisinde Genç En İyi 8’ler şampiyonası, önceki gün federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Mehmet Deveci şampiyon olarak ta