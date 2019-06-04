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Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
03 Haziran 2019 Pazartesi Saat 13:45

Akçatepe Ve Deveci Şampiyon

Masa Tenisinde Genç En İyi 8’ler şampiyonası, önceki gün federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Mehmet Deveci şampiyon olarak ta

Masa Tenisinde Genç En İyi 8’ler şampiyonası, önceki gün federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Mehmet Deveci şampiyon olarak tamamladı. Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kızlar;

1.Kezal Akçatepe

2.Sude Köknel

3.Sıla Harper

4.Dilayda Tuğcan

Erkekler;

1.Mehmet Deveci

2.Burak Algül

3.Baran Kantara

4.Ada Olgun

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