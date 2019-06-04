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Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
Voleybol’da Salon müsabakalarının sona ermesinin ardından, Nisan ve Mayıs aylarında tamamlanan Türkiye küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasının sona ermesi ile birlikte gözler bu kez KKTC 2019 Plaj Ligine çevrildi.
Dört haftadan oluşacak ve 25 Haziranda başlatılması planlanan KKTC 2019 Plaj Ligi için kayıt işlemleri 7-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran da kayıt işlemleri sona erecek. Organizasyon bayanlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak. KKTC 2019 Plaj Ligine katılmak isteyen takımlar bu süreç içerisinde Federasyonda kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Organizasyona katılacak olan takımlar federasyondan temin edecekleri kayıt formun yanında sağlık raporu ve kayıt ücretinikayıt işlemleri sırasında ibraz etmeleri gerekiyor.
Her takım geçen yıl olduğu gibi en az iki en çok 3 sporcudan oluşacak. Takımlar federasyondan temin edecekleri katılım formunda takım adı, varsa sponsor adı ve katılımcı sporcularının adını eksiksiz bir şekilde dolduracaktır. Katılım sayısı belli olduktan sonra düzenlenecek fikstürle takımların 4 hafta boyunca yarışacağı müsabaka programı belli olacak. KKTC 2019 Plaj Voleybolu Ligine katılacak olan takımlar müsabakalarda giyecekleri formalarına geçen yıl olduğu gibi sponsor ismi veya reklma alabilecekler.
KKTC 2019 Plaj Voleybolu Ligi lig klasmanının tamamlanmasının ardından oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları ile sona erecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.
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